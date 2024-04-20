20 Nis 2024 - 21:22- Gündem

“Malatya için tehlike bitti” dedi Uzman isimden Malatyalıları rahatlatan açıklama

Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, “Malatya’da artık büyük bir deprem olmaz” dedi nedenlerini busabahmalatya.com’a tek tek anlattı. Uzmanların, “7 büyüklüğünde deprem üretir” dediği Malatya- Ovacık Fayı’nın ölü bir fay olduğunu vurgulayan Önal, “İnsanları korkutmanın anlamı yok” dedi. Malatya’da kırılmayan fayın sadece 30 km uzunluğunda bir fay olduğunu belirtti. İşte o fay ve ayrıntılar…