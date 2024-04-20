“Malatya için tehlike bitti” dedi Uzman isimden Malatyalıları rahatlatan açıklama

Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, “ Malatya’da artık büyük bir deprem olmaz” dedi nedenlerini busabahmalatya.com’a tek tek anlattı. Uzmanların, “7 büyüklüğünde deprem üretir” dediği Malatya- Ovacık Fayı’nın ölü bir fay olduğunu vurgulayan Önal, “İnsanları korkutmanın anlamı yok” dedi. Malatya’da kırılmayan fayın sadece 30 km uzunluğunda bir fay olduğunu belirtti. İşte o fay ve ayrıntılar…
Önal, Tokat Depremini ve olası Bingöl depreminin Malatya’yı etkileyip etkilemeyeceğine yönelik sorduğumuz sorulara da yanıt verdi. Önal,
“Bingöl’deki Yedisu fayı var. Bingöl kırılırsa Malatya'yı çok az ettiler. Çünkü Oldukça uzak orası. Bingöl için yani büyüklük vermiyorum 7 büyüklüğüyle deprem üretse, Malatya'ya etkisi, yani en fazla üç buçuk, dört olur. İnsanları korkutmanın anlamı da yok. Evet Malatya'da çevresinde büyük deprem bitti.”
sözlerine yer verdi.
TOKAT DEPREMİNİN MALATYA’YA ETKİSİ OLUR MU?
Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, Tokat civarındaki tektonik yapıyla Malatya'nın tektonik yapısının farklı olduğunu belirterek,
“Tokat civarındaki bir depremin Malatya'yı etkilemeyeceği kesin. Malatya'daki depremlerin nedeni Kuzey Anadolu Fayı'nın hareketiyle ilgili bir olay ve bölgede biriken enerjiyle alakalı. Ancak, Malatya'da orta büyüklükte ve küçük depremler olabilir. Ancak Malatya’da büyük bir deprem beklemiyorum”
dedi.
“TOKAT DEPREMİNİN MALATYA’YA HİÇBİR ETKİSİ OLMAZ”
Önal,
“Tokat depreminin Malatya’ya hiçbir etkisi olmaz kesinlikle. Onun çevre illerini etkileyebilir. Tokat depremi tümüyle Kuzey Anadolu Fayı’nın hareketiyle ilgili bir olay. Orada biriken enerjiyle ilgili bir olay. Yani Malatya'yla hiçbir ilgisi yok. Malatya'da büyük depremler bitti.”
İfadesini kullandı.
MALATYA’YI İLGİLENDİREN 30 KM KIRILMAYAN FAY VAR O FAYDA ÇELİKHAN TEKEDERESİ ARASINDA
Malatya’yı ilgilendiren sadece Çelikhan Tekederesi arasında 30 km bir fay olduğunu belirten Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal,
“Malatya’yı ilgilendiren bir tek Çelikhan, Tekederesi arasında o daha önce de söylemiştim kırılmayan bir otuz kırk kilometrelik bir segment var. Orası biraz hareketli. Yani orta büyüklükte deprem olabilir. Yabancı Amerikalı meslektaşlar da oranın kırılmadığını söylemişlerdi. Ben de defalarca açıkladım. Çünkü o bölgede onun yakınlarında ben çalışmıştım.”
dedi.
Önal, Malatya Ovacık Fayının da ölü fay olduğunun altını çizdi.
BİNGÖL’DE DEPREM OLUR MU? BİNGÖL DEPREMİ MALATYA’YI ETKİLER Mİ?
Olası Bingöl depremi Malatya’yı etkiler mi? sorusuna yanıt veren Önal,
“Bingöl'deki Yedisu fayı var. Bingöl kırılırsa Malatya'yı çok az ettiler. Çünkü Oldukça uzak orası. Bingöl için yani büyüklük vermiyorum 7 büyüklüğüyle deprem üretse, Malatya'ya etkisi, yani en fazla üç buçuk, dört olur. İnsanları korkutmanın anlamı da yok. Evet Malatya'da çevresinde büyük deprem bitti. Yani vatandaşı korkutmayalım.”
ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.