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Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Pendikspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı mask
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Pendikspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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20 Nis 2024 - 20:57 - Spor

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