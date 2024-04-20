O ilde 24 bin 602 işsiz bulunuyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Sivas İşgücü Piyasası Araştırması 2023 Yılı Sonuç Raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Rapora göre Sivas’ta İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin sayısı 2023’te 24 bin 602 kişi olarak kayıtlara geçti. Kayıtlı işsizler içinde kadınların oranı yüzde 49,2, 18-24 yaş arası gençlerin oranı ise yüzde 24,38 seviyesinde oldu.

Sivas’ta mesleklere göre işsiz sayıları incelendiğinde en fazla kayıtlı işsizin olduğu meslek temizlik görevlisi olarak açıklandı. Kuruma kayıtlı işsiz temizlik görevlisi sayısı 5 bin 146 olarak kayıtlara geçti. Bu mesleği beden işçisi ile satış danışmanı mesleği takip etti.

Sivas’ta yıllar itibariyle İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayıları da açıklandı. Kentte bulunan işsiz sayısı 2014’te 24 bin 703, 2015’te 21 bin 331, 2016’da 24 bin 682, 2017’de 26 bin 209, 2018’de 34 bin 461, 2019’da 37 bin 502, 2020’de 28 bin 720, 2021’de 30 bin 677, 2022’de 32 bin 498, 2023’te ise 24 bin 602 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı