Beşiktaş, Saliha Şahin'i kadrosuna kattı

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Salih Şahin ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
2023-2024 sezonunu 9. sırada tamamlayan Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Saliha Şahin'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında smaçör Saliha Şahin ile sözleşme imzalandığını duyurdu. 25 yaşındaki sporcu son olarak Polonya ekibi Chemik Police takımıyla lig şampiyonluğu yaşadı. Şahin, 2024 Paris Olimpiyatları’nda mücadele edecek A Milli Voleybol Takımı geniş kadrosuna da davet edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.