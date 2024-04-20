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Beşiktaş, Saliha Şahin'i kadrosuna kattı

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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Salih Şahin ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Beşiktaş, Saliha Şahin'i kadrosuna kattı mask
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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Salih Şahin ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Beşiktaş, Saliha Şahin'i kadrosuna kattı

2023-2024 sezonunu 9. sırada tamamlayan Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Saliha Şahin'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında smaçör Saliha Şahin ile sözleşme imzalandığını duyurdu. 25 yaşındaki sporcu son olarak Polonya ekibi Chemik Police takımıyla lig şampiyonluğu yaşadı. Şahin, 2024 Paris Olimpiyatları’nda mücadele edecek A Milli Voleybol Takımı geniş kadrosuna da davet edildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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20 Nis 2024 - 20:30 - Spor

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