20 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“63 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Birsen Barut’un taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Yeşilyurt,
79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Haskar Can’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
49 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Kiraz Kaya’nın taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Yeşilyurt,
40 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Turgut Arıca’nın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,
79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yasin Barka’nın taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Battalgazi,
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fadime Kırteke’nin taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Yeşilyurt,
54 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdurrahman Yaylar’ın taziye adresi: İskender Mahallesi, Battalgazi,
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yusuf Yakut’un taziye adresi: Tohma Mahallesi, Yeşilyurt,
85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aziz Çalışkan’ın taziye adresi: Haçovalılar Derneği, Battalgazi,
61 yaşında vefat eden ve Güzelyurt Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Abuzer Avşar’ın taziye adresi: Güzelyurt Mahallesi, Hekimhan,
79 yaşında vefat eden ve Gündüzbey Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Şahin Berber’in taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt,
45 yaşında vefat eden ve Sofular Mahallesi Kuluncak Mezarlığına defnedilen Sevim Şahintürk’ün taziye adresi: Sofular Mahallesi, Kuluncak,
71 yaşında vefat eden ve Kozluca Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Ebulmuhsin Kozan’ın taziye adresi: Kozluca Mahallesi, Akçadağ,
82 yaşında vefat eden ve Bulutlu Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Ayşe Gündüz’ün taziye adresi: Bulutlu Mahallesi, Battalgazi,
59 yaşında vefat eden ve Akçadağ Malatya Mezarlığına defnedilen Hasan Bozkurt’un taziye adresi: Akçadağ, Malatya.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.