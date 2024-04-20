Uzman isim Akçadağ depremini yorumladı Son depremler fay hattına gerilim aktardı mı?

Bugün saat 14.13’te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Uzman isimlerden son yaşanan depremlerle ilgili açıklamalar yapıldı. Jeolog Dr. Ramazan Demirtaş meydana gelen Malatya depremini yorumlarken Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli ise son yaşanılan depremlerin herhangi bir faya gerilim yüklemediğini bildirdi.

625 ARTÇI DEPREM OLDU

Deprem Bilimci Jeolog Dr. Ramazan Demirtaş 3.8 büyüklüğünde meydana gelen depremi,

“ Akçadağ'ın (Malatya) 18.5 kilometre güneybatısında, Çardak Fay Zonunun doğu ucundaki açılmalı fay büklüm bölgesinde, 20 Nisan 2024, 14:13'te, 3.8 büyüklüğünde; 6 Şubat 2023'ten itibaren 3.0 ile 4.0 aralığında 625 artçı deprem oldu. Tedirgin olacak bir durum yok”

diyerek açıkladı.

“ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDECEKTİR”

Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli ise Tokat’ta meydana gelen depremlerin gerilim aktardığı yönünde herhangi bir bulgu olmadığını, artçı depremlerin devam edeceğini fakat yıkım eşiğinin olmayacağını düşündüğünü belirtti. İçelli,

“Son yaşadığımız depremlerin herhangi bir kırık üzerine gerilim aktardığı ile ilgili bir veri yoktur. Yerleşme kümeleri Akdağmadeni Fayına doğru güney odaklı yoğunlaşmıştır. Bu fay üzerinde herhangi bir baskı oluşturmamış ve micro ölcekli dahi çalıştırmamıştır. Aynı fay düzleminde yine 4,0/5,0 moment büyüklük yer ayarlamaları yani artçı (bu kelime bile bıktırdı) devam edecektir. Yıkım eşiği olmayacağını düşünüyorum. Panik yok”

şeklinde konuştu.