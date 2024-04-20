20 Nis 2024 - 15:52 - Spor

Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında 22 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.