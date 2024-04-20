- Spor

Süper Lig’e veda eden ilk takım İstanbulspor oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonunda küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu.

Süper Lig’e veda eden ilk takım İstanbulspor oldu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonunda küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu.

Süper Lig’e veda eden ilk takım İstanbulspor oldu

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında İstanbulspor, sahasında Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından sarı-siyahlılar 16 puanda kalarak ligde kalma umutlarını kaybetti. Düşme hattında yer alan Fatih Karagümrük ise puanını 33’e yükselterek ligde kalma şansını son 5 maça bıraktı. İstanbulspor, bitime 5 hafta kala Süper Lig’den bu sezon küme düşen ilk düşen takım oldu.

Bu sezon çıktığı 33 maçta yalnızca 4 galibiyeti bulunan sarı-siyahlılar, 7 beraberlik ve 22 de mağlubiyet aldı. Ayrıca Trabzonspor ile evinde oynadığı maçta sahadan çekilen İstanbulspor’un 3 puanı da silinmişti.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Süper Lig, son dakika, son dakika Süper Lig, Trendyol Süper Lig, İstanbulspor

20 Nis 2024 - 15:50 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL