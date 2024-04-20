Batman’da Sason Hasankeyf Gercüş Merkez etkilenecek!

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Batman’da:

“Yarın 09.00-14.30 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Karameşe, Taşyuva, Meşeli, Keçiler, Sarıkız, Kayadibi(Örenağıl), Üçdirek, Kocanlar Mezra, Kömürdür, Aykonak, Taşlıca, Örenağıl, Yedigöz, Yeni, Aydınlık, Binekli, Sevek, Koçkaya, Deliktaş Mezra, Çukurca, Yıldızkaya, Yiğitler, Yoncadüzü, Elagöz, Dağlıca Mezra, Göşek Mezra, Arpacık Mezra, Dereiçi, Yayarlı, Şahinli Mezra, Gürgenli, Dereköy, Günlüce, Bozdoğan Mezra, Kayadüzü, Ergünü, Çemeşeşo Mezra bölgelerine,

Yarın 09.00-14.30 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Boğazkapı, Yolüstü, Yamanlı Mezra, Çakmaklı Mezra, Ekinlik Mezra, Çakırpınar, Karaağaç, Sarıyayla, Karayün, Yürekli, Çalışırlar, Güneşli Mezra, Derince, Özlüce Mezra, Kaleyolu, Ambarlı Mezra, Topluca, Kınalı, Sarigan Mezra, Şehan Mezra, Gençler, Giribani Mezra, Kelhasan, Kayabaşı, Ahkar Mezra, Dibek, Çayırlı, Emek, Tekevler, Şengirik Mezra, Dörtbölük, İncesu, Ziyaret, Akbelen, Dağçatı, Soğanlı, Kulaksız bölgelerine,

Yarın 09.00-14.30 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Erikli, Geçitli, Köprübaşı, Cevizli, Yeniyurt, Çağlı, Aşağı, Yaylatepe, Erdemli, Umurlu, Merge, Kurtuluş, Aykut Ozan, Orta, Altındere, Gürpınar, Yeşiltepe, Zafer, Dumlupınar, Karşıyaka(Merkez), Yukarı, Pınarbaşı, Tekinler, Yeşilova, Yıldız(Merkez), Güvercinlik, Yeşilevler, Beşevler, Şirinevler, Demetevler, Karşıyaka(Yücebağ), Yıldız(Yücebağ), Dikmetaş, Turnalı, Haydar(Umurlu), Yakabağ, Taşburun, Acar bölgelerine,

Yarın 09.00-14.30 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Yuvalar, Yeniköy, Kilis, Çınarlı, Tahtika Mezra, Yiğitli Mezra, Barış, Tepe, Kuzkoncuk, Heybeli, Balbaşı, Pazarcık Mezra, Hasanlar Mezra, Konaklı Mezra, Osmanik, Dikbayır, Çemeşevke, Tire, Kavaklı, Çadırkent, Keçeli, Kurt, Goman Mezra, Bakihisar, Yukarı Ergünü(Ergünü), Güneşli, Bergazi, Gölbaşı(Heybeli), Ordu Mezra, Hazzank, Hopir Mezra, Gortir Mezra, Sinemerg Mezra, Binöni Mezra, Gündoğdu Mezra bölgelerine,

Yarın 09.00-14.30 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Üçevler, Hılınsur, Yukarı Ergünü(Kayadüzü), Kaman, Suarkı, Zornik Mezra, Aşağı Çayırlı, Beypsiye, Kısrak, Ağakünük, Girasur, Pivank, Pıjunik, Yiğitler, Bozdoğan Mezra, Ambarlı Mezra, Dibek, Şengirik Mezra, Dörtbölük, Dağçatı, Soğanlı, Kulaksız, Geçitli, Güvercinlik, Yakabağ, Yiğitli Mezra, Goman Mezra, Bakihisar, Kaman, Suarkı, Beypsiye, Kısrak, Ağakünük, Ziyaret bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Tuzlagözü, Örnek, Bacak, Yeniçağlar, Üçyol bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Karaköy bölgesine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Rüzgârlı, Seki, Akyar, Kayalar, Gönüllü, Gürbüz, Kozlu, Başarköy, Kesiksu, Sargın, Çiçekli, Başova, Çukuryurt, Tutumlu, Düzmeşe, Yassıca, Bayırlı, Kavak, Gültepe, Kışlak, Bağözü, Koyunlu, Eymir, Tepecik, Derei, Gökçe, Doruk, Yayladüzü, Arık, Babnir, Geçit, Kışlak, Kelan, Akbaş, Hisarmerkez, Bağözü, Koyunlu, Eymir, Tepecik, Taşçı, Akarca, Muratlı, Kömürcü, Derei, Gökçe, Ardıçlı, Doruk, Esentepe, Bağlıca, Yayladüzü, Hanik, Haydarpaşa, Akça, Arık, Atlıhan bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Üçkuyular, Yarımtaş, Yenipınar, Bayraklı, Deveboynu, Değirmenüstü, Yontukyazı bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yediyol, Recepler, Binatlı, İrmi, Bayındır, Çayüstü, Akça, Çevrimova, Hacı Ömer, Gültepe, Çayeli, Bıçakçı, Ballıtepe, Bayındır, Korik, Yeniköy, Ünlüce, Şeyhçoban, Yenişehir, Kuyubaşı, Yenimahalle, Seyrantepe, Karayün, Segirkan, Soğuksu, Oymataş, Sincanlı, Petrol, Belde, Gap, Girbereşik bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.