Hatay yarın bu saatlere dikkat

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ. ( Toroslar EDAŞ) tarafından Hatay’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Hatay’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı Merkez 2 bölgesine,
Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Dörtyol ilçesine bağlı Akanlar, Beyler Yurdu, Cengiz Topel, Ceyhan, Ceylanlar, Çıngı, Deliçay 2, Devran, E-5 Karayolu, İbni Sina, Kireç Ocağı, Namık Kemal, Okul, Piri Reis, Poyraz Çıkmazı, Sahil Yolu 2, Sılam, Sürmeli, Şehit Muhsin Ataç, Talaylar, Yağmur, Yakut, Yiğitler bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında İskenderun ilçesine bağlı 627., 610., 2334., 634., 2255., Güzelçay 3, 631.-, Güzelçay 17, Yılmazlar, 2410., Tepeler 8, 622., Güzelçay 39, 631., 620., 601., 603., 616., Tepeler 1, 613., 604., Tepeler 7, 638., 614., 2253., 609., Güzelköy 2, 624., Tepeler 2, Tepeler 4, 602., 625., 639., Tepeler 5, Tepeler 6, 615., 612., Güzelköy, Şht. Astsb. Zeki Karakaya, Avluk, 637., 618., 2252., 621., 607., Tepeler 3, Yeşilyurt, Otoyol, 605., Prf. Muammer Aksoy, Bekçi Dede Çolak, 633., 611., 606., Tepeler, 636., Şht. Er Ali Çıracı, Güzelçay 3, Şehit P. Tğm. Cahit Tütüncü, 623., 136, 638., 623., Şehit P. Tğm. Cahit Tütüncü, 617, 2253., Prf. Muammer Aksoy, Güzelçay 3 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Reyhanlı ilçesine bağlı 272., 854.-, 298., 1207., 297., Mehmet Ali Şamlıoğlu, 291., 294., Mimar Sinan, Meryem Zor, 300., Hakan Kurtulan, 120., 301., 1205., Ayten Çalım, Oğulcan Tuna, Zeytindalı, 469, Hakan Çalım, Atatürk, Turgay Güdük, Bülent Bahadırlı, 323., 480, 325., 306., 311., 333., Üniversite, 346, 1031., Zeytindalı 1, 330., 327., Batı Kardelen, 1043., 478, 316., Sınav, 483, Kardelen, Mehmet Akif Ersoy, 146., Faruk Cengiz, 1727., 1423., 156, 161, 167., Muhammed Ali Karakuş, 170., 153, 165., Muhsin Yazıcıoğlu, 163., 1482., 166., 1481., 164., 157, 162., 169., 1422., Ahmet Uyan, 159 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.