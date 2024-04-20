Kuryelerin tehlikeli yolculuğu

Elazığ'da iki motorlu kuryenin seyir halindeyken yan yana tehlikeli yolculukları kameralara yansıdı.
Olay, Elazığ merkeze bağlı Üniversite Mahallesi Fırat Üniversitesi kampüsü içeresinde ve Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. İki kuryenin seyir halindeyken sohbet etmelerinin yanı sıra, yapışık bir şekilde sürüş yapmaları da dikkat çekti. Ayrıca, bir kuryenin diğer motora ayağını koyup uzun bir süre yolculuk ettiği görüldü.
O anlar ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.