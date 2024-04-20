- Gündem

Adana’da Kozan Seyhan Sarıçam Tufanbeyli Yüreğir’e uyarı

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Adana’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Adana’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Adana’da Kozan Seyhan Sarıçam Tufanbeyli Yüreğir’e uyarı haber malatya mask
Adana’da Kozan Seyhan Sarıçam Tufanbeyli Yüreğir’e uyarı haber malatya
Adana’da Kozan Seyhan Sarıçam Tufanbeyli Yüreğir’e uyarı haber malatya
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Toroslar EDAŞ Adana’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adana’da:

Adana’da Kozan Seyhan Sarıçam Tufanbeyli Yüreğir’e uyarı

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ceyhan ilçesine bağlı İlhan Egemen Darendelioğlu, D 400 Karayolu, Otoban Baglantı Çevre Yolu, Sanayi, Mercin Yolu bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kozan ilçesine bağlı Andıl Merkez, Doğu, Arap İsa, Ayvalı Koyak, Dervişler, Dervişler 1, Toros, Duraluşağı Merkez, Hacımirzalı, Kahveli, 11173, Toroslar, Kemerköy, Köseli, Akasya/1, Daşkesi, Doğanlar, Doğanlar (Yukarı )-, Göğceler, İşletme/1, Sazak, Değirmen Uşağı, Kıcılı Yaylası, Örendere Merkez, Örendere Sazak, Soğucak, Gazelli, Karakise, Özbaşı Merkez, Solaklı, Ustalar, Çayüstü, Ispahalı, Pürenlik, Taşlıgedik, Tepe bölgelerine,

Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Sarıçam ilçesine Acıdere, Atatürk-, Bağlar, Birleşik Sanayi, Birleşik Sanayi/1, Boğadede, Boyuntepe, D-400 Karayolu, Gazipaşa, Küçük Sanayi, Mahmut Aytekin, Mahmut Aytekin/1, Menderes, Sakıp Sabancı, Suluca, Yavuz Sultan Selim, Deliktaş, Derince, Hasan Eriş, İsmetpaşa, Karşıyaka, Karşıyaka İsimsiz 2, Kazım Karabekir, Stadyum, Tuna, Türk Tekstil Vakfı, Yoğurt Dede, D 400, Mısıs bölgelerine,

Adana’da Kozan Seyhan Sarıçam Tufanbeyli Yüreğir’e uyarı

Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker, 93025, 93002, Zeytin, 93024, 2015, Sınır, 2003, 94039, 94030, 94015, Yolgeçen, 94003, 94007, 94017, 94022, 94041-, 94026, Küme Çadır, 94011, 94005, 94023, 94002, 94009, 94016, 94008, 94006, 94020, 94001, 94019, 94004, 63004, Atatürk, Cevat Yurdakul, Ethem Ekin, Mustafa Gümüşdamla bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Tufanbeyli ilçesine bağlı Akdere, Ayvat, Kınık, Bolatpınarı, Adatepe, Akar, Atak, Aziz, Badem, Bahçelievler, Başarı, Birgül, Çağla, Esentepe, Gedik, Kıvılcım, Kızıltepe, Lale, Taşlı, Tema, Yamaç, Yonca, Aktaşalan, Merkez, Keklik, Kayapınar, Şar/Merkez, Avcı, Beşoluk, Caner, Çeşmeli, Çiğdem, Deniz, Duygu, Ebru, Fidan, Göz, Hazin, İkram, Karanfil, Kayalık, Kaymaksekisi, Keklik Pınarı, Kervan, Kınalıtaş, Killidere, Mehtap, Müjde, Özgürlük, Sağlam, Tepe-, Tufan Paşa, Yaren, Zümrüt bölgelerine,

Adana’da Kozan Seyhan Sarıçam Tufanbeyli Yüreğir’e uyarı

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı Acıdere, Atatürk-, Bağlar, Birleşik Sanayi, Birleşik Sanayi/1, Boğadede, Boyuntepe, D-400 Karayolu, Gazipaşa, Küçük Sanayi, Mahmut Aytekin, Mahmut Aytekin/1, Menderes, Sakıp Sabancı, Suluca, Yavuz Sultan Selim, Deliktaş, Derince, Hasan Eriş, İsmetpaşa, Karşıyaka, Karşıyaka İsimsiz 2, Kazım Karabekir, Stadyum, Tuna, Türk Tekstil Vakfı, Yoğurt Dede, D 400, Mısıs bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı Karanfil, Karanfil 2, Levent, Sümbül, Şehit J. Er. Gökhan Yılmaz, Ayçiçeği, Bahar 1, Şehit Polis Ahmet Oruç Ve Mehmet Oruç, Levent, Palmiye, Sümbül, Şehit Uzman Jandarma Gökhan Yıldırım, Bahar, Çukurova, Huzur, Nilüfer, Ayçiçeği, Bahar 1, Günebakan Çiçeği, İbrahim Tatlıses, Girne, Levent bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

# TOROSLAR EDAŞ, adana haberleri, son dakika adana haberleri, son dakika elektrik kesntisi, Elektrik kesintisi, adana seyhan elektrik kesntisi, adana sarıçam elektrik kesintisi, adana yüreğir elektrik kesintisi, adana kozan elektrik kesintis, toroslar edaş adana, adana turfanbeyli elektrik kesintisi, Çevre, Polis

20 Nis 2024 - 15:21 Adana- Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL