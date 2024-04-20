Adana’da Kozan Seyhan Sarıçam Tufanbeyli Yüreğir’e uyarı

Toroslar EDAŞ Adana’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adana’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ceyhan ilçesine bağlı İlhan Egemen Darendelioğlu, D 400 Karayolu, Otoban Baglantı Çevre Yolu, Sanayi, Mercin Yolu bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kozan ilçesine bağlı Andıl Merkez, Doğu, Arap İsa, Ayvalı Koyak, Dervişler, Dervişler 1, Toros, Duraluşağı Merkez, Hacımirzalı, Kahveli, 11173, Toroslar, Kemerköy, Köseli, Akasya/1, Daşkesi, Doğanlar, Doğanlar (Yukarı )-, Göğceler, İşletme/1, Sazak, Değirmen Uşağı, Kıcılı Yaylası, Örendere Merkez, Örendere Sazak, Soğucak, Gazelli, Karakise, Özbaşı Merkez, Solaklı, Ustalar, Çayüstü, Ispahalı, Pürenlik, Taşlıgedik, Tepe bölgelerine,
Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Sarıçam ilçesine Acıdere, Atatürk-, Bağlar, Birleşik Sanayi, Birleşik Sanayi/1, Boğadede, Boyuntepe, D-400 Karayolu, Gazipaşa, Küçük Sanayi, Mahmut Aytekin, Mahmut Aytekin/1, Menderes, Sakıp Sabancı, Suluca, Yavuz Sultan Selim, Deliktaş, Derince, Hasan Eriş, İsmetpaşa, Karşıyaka, Karşıyaka İsimsiz 2, Kazım Karabekir, Stadyum, Tuna, Türk Tekstil Vakfı, Yoğurt Dede, D 400, Mısıs bölgelerine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker, 93025, 93002, Zeytin, 93024, 2015, Sınır, 2003, 94039, 94030, 94015, Yolgeçen, 94003, 94007, 94017, 94022, 94041-, 94026, Küme Çadır, 94011, 94005, 94023, 94002, 94009, 94016, 94008, 94006, 94020, 94001, 94019, 94004, 63004, Atatürk, Cevat Yurdakul, Ethem Ekin, Mustafa Gümüşdamla bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Tufanbeyli ilçesine bağlı Akdere, Ayvat, Kınık, Bolatpınarı, Adatepe, Akar, Atak, Aziz, Badem, Bahçelievler, Başarı, Birgül, Çağla, Esentepe, Gedik, Kıvılcım, Kızıltepe, Lale, Taşlı, Tema, Yamaç, Yonca, Aktaşalan, Merkez, Keklik, Kayapınar, Şar/Merkez, Avcı, Beşoluk, Caner, Çeşmeli, Çiğdem, Deniz, Duygu, Ebru, Fidan, Göz, Hazin, İkram, Karanfil, Kayalık, Kaymaksekisi, Keklik Pınarı, Kervan, Kınalıtaş, Killidere, Mehtap, Müjde, Özgürlük, Sağlam, Tepe-, Tufan Paşa, Yaren, Zümrüt bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı Acıdere, Atatürk-, Bağlar, Birleşik Sanayi, Birleşik Sanayi/1, Boğadede, Boyuntepe, D-400 Karayolu, Gazipaşa, Küçük Sanayi, Mahmut Aytekin, Mahmut Aytekin/1, Menderes, Sakıp Sabancı, Suluca, Yavuz Sultan Selim, Deliktaş, Derince, Hasan Eriş, İsmetpaşa, Karşıyaka, Karşıyaka İsimsiz 2, Kazım Karabekir, Stadyum, Tuna, Türk Tekstil Vakfı, Yoğurt Dede, D 400, Mısıs bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı Karanfil, Karanfil 2, Levent, Sümbül, Şehit J. Er. Gökhan Yılmaz, Ayçiçeği, Bahar 1, Şehit Polis Ahmet Oruç Ve Mehmet Oruç, Levent, Palmiye, Sümbül, Şehit Uzman Jandarma Gökhan Yıldırım, Bahar, Çukurova, Huzur, Nilüfer, Ayçiçeği, Bahar 1, Günebakan Çiçeği, İbrahim Tatlıses, Girne, Levent bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.