Malatya’da 40 tekerlekli sandalye dağıtımı yapılacak

Almanya’da yaşayan Malatyalı gurbetçi Hasan Kuzu’nun girişimleriyle engelli vatandaşlar için Almanya’da yaşayan hayırseverlerden yardım toplandı. Gurbetçiler arasında toplanan yardımlar ile temin edilen 40 akülü tekerlekli sandalyenin ise 21 Nisan 2024 Pazar günü engelli vatandaşlara dağıtılacağı bildirildi.
Malatyalı gurbetçi Hasan Kuzu’nun girişimleriyle engelli vatandaşlar için Almanya’daki hayırseverlerden yardım toplandı. Temin edilen 40 adet akülü tekerlekli sandalyenin engelli vatandaşlara dağıtımı ise 21 Nisan 2024 Pazar günü, saat 14.30’da, Sanat Merkezi Fuaye Alanında gerçekleştirilecek.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.