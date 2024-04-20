20 Nis 2024 - 15:10- Yaşam

Malatya’da 40 tekerlekli sandalye dağıtımı yapılacak

Almanya’da yaşayan Malatyalı gurbetçi Hasan Kuzu’nun girişimleriyle engelli vatandaşlar için Almanya’da yaşayan hayırseverlerden yardım toplandı. Gurbetçiler arasında toplanan yardımlar ile temin edilen 40 akülü tekerlekli sandalyenin ise 21 Nisan 2024 Pazar günü engelli vatandaşlara dağıtılacağı bildirildi.