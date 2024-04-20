20 Nis 2024 - 15:10- Yaşam G:

Malatya’da 40 tekerlekli sandalye dağıtımı yapılacak

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Almanya’da yaşayan Malatyalı gurbetçi Hasan Kuzu’nun girişimleriyle engelli vatandaşlar için Almanya’da yaşayan hayırseverlerden yardım toplandı. Gurbetçiler arasında toplanan yardımlar ile temin edilen 40 akülü tekerlekli sandalyenin ise 21 Nisan 2024 Pazar günü engelli vatandaşlara dağıtılacağı bildirildi.

Malatya’da 40 tekerlekli sandalye dağıtımı yapılacak mask
Malatya’da 40 tekerlekli sandalye dağıtımı yapılacak
Malatya’da 40 tekerlekli sandalye dağıtımı yapılacak
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Almanya’da yaşayan Malatyalı gurbetçi Hasan Kuzu’nun girişimleriyle engelli vatandaşlar için Almanya’da yaşayan hayırseverlerden yardım toplandı. Gurbetçiler arasında toplanan yardımlar ile temin edilen 40 akülü tekerlekli sandalyenin ise 21 Nisan 2024 Pazar günü engelli vatandaşlara dağıtılacağı bildirildi.

Malatya’da 40 tekerlekli sandalye dağıtımı yapılacak

Malatyalı gurbetçi Hasan Kuzu’nun girişimleriyle engelli vatandaşlar için Almanya’daki hayırseverlerden yardım toplandı. Temin edilen 40 adet akülü tekerlekli sandalyenin engelli vatandaşlara dağıtımı ise 21 Nisan 2024 Pazar günü, saat 14.30’da, Sanat Merkezi Fuaye Alanında gerçekleştirilecek.

Malatya’da 40 tekerlekli sandalye dağıtımı yapılacak
Malatya’da 40 tekerlekli sandalye dağıtımı yapılacak
 

Kaynak: BÜLTEN
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20 Nis 2024 - 15:10 Malatya- Yaşam

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