Adil Gevrek’ten açıklama geldi Yeni Malatyaspor’da neler oluyor?

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özköse’nin Yeni Malatyaspor’a zarar vermek pahasına, itibar zedeleyici ikili ilişkilerde bulunduğunu söyleyerek Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Özköse’nin görevine son verildiğini ve Kulüp Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özköse’nin kulüp itibarını zedeleyici görüşmelerde bulunduğu ve görevine son verildiği bildirildi.

“DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLMİŞTİR”

Adil Gevrek yaptığı kamuoyu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Futbol Kamuoyunun bilgisine. Kulübümüzün önündeki finansal problemlerinin çözümü aşamasında, Yönetim Kurulumuzun büyük gayretleri sonucu olumlu gelişmelerin yaşandığı bugünlerde, Yönetim Kurulumuzun bu çalışmalarına gölge düşürme maksatlı, Yeni Malatyaspor’umuza zarar verme pahasına, itibarını zedeleyici görüşmeler ve ikili ilişkilere girdiğini öğrendiğimiz, Yönetim Kurulu üyemiz Ahmet Özköse’nin görevine son verilmiş olup, Kulüp Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. Saygılarımızla.”

Yeni Malatyaspor’da neler olduğuyla ilgili herhangi bir bilgi verilmezken yapılan açıklama sonrası olayın detayları vatandaşlar ve taraftarlar tarafından merak konusu oldu.