Öğrencilere siber farkındalık eğitimi

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere yönelik siber farkındalık eğitimi verildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, merkez ilçe Güneykent Mahallesi Şehit Korgeneral Osman Erbaş Anadolu Lisesinde eğitim gören 690 öğrenci ve 17 öğretmene yönelik olarak siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konuları hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Eğitimlerin devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı