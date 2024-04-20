Öğrencilere siber farkındalık eğitimi

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere yönelik siber farkındalık eğitimi verildi.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, merkez ilçe Güneykent Mahallesi Şehit Korgeneral Osman Erbaş Anadolu Lisesinde eğitim gören 690 öğrenci ve 17 öğretmene yönelik olarak siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konuları hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Eğitimlerin devam edeceği kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.