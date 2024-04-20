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Koyun sürüsüne çarpmamak için manevra yaptı kazadan kaçamadı

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Elazığ’da sürücü, karşısına çıkan koyun sürüsüne çarpmamak için manevra yapması sonucu demir bariyerlere çarptı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Koyun sürüsüne çarpmamak için manevra yaptı kazadan kaçamadı mask
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Elazığ’da sürücü, karşısına çıkan koyun sürüsüne çarpmamak için manevra yapması sonucu demir bariyerlere çarptı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Koyun sürüsüne çarpmamak için manevra yaptı kazadan kaçamadı

Kaza Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BT 669 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün yola çıkan koyun sürüsüne çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kaza da her hangi bir can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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20 Nis 2024 - 14:45 Elaziğ- Bölge

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