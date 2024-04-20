- Gündem

Sami Er’in sözünü verdiği 15 bin konut nasıl yapılacak?

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’den Malatyalılara önemli bir açıklama geldi. Er, hak sahipliği dışında Malatya’ya 15 bin konutun yapılacağını açıkladı. Peki bu konutları kim yapacak? işte yanıtı…

Sami Er’in sözünü verdiği 15 bin konut nasıl yapılacak malatya haber mask
Sami Er’in sözünü verdiği 15 bin konut nasıl yapılacak malatya haber
Sami Er’in sözünü verdiği 15 bin konut nasıl yapılacak malatya haber
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’den Malatyalılara önemli bir açıklama geldi. Er, hak sahipliği dışında Malatya’ya 15 bin konutun yapılacağını açıkladı. Peki bu konutları kim yapacak? işte yanıtı…

Sami Er’in sözünü verdiği 15 bin konut nasıl yapılacak?

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er   Malatya’ya hak sahipliği dışında 15 bin konutun yapılacağını aktardı. Er, “Hak sahipleri dışında 15 bin ilave konut yaptıracağız dedik. TOKİ’ ye gittik. TOKİ Başkanımızda önümüzdeki hafta ilgi arkadaşları gönderecek arazi planlamasını yapacaklar. Şu an yapılan konutların dışında 15 bin konutun startını verdik. Biz boş durmayacağız.” ifadelerine yer verdi.

Sami Er’in sözünü verdiği 15 bin konut nasıl yapılacak?

“BORÇLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ”

Malatya’ya hak sahiplikleri dışından 15 bin konutun daha yapılacağını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er,

“Halkımız umudunu yitirmesin biz nelere gerekiyorsa yapacağız. İlk meclis toplantımızdan bir gün sonra Ankara’ya gittim. Vatandaşlarımıza sahada verdiğimiz sözler vardı. Hak sahipleri dışında 15 bin ilave konut yaptıracağız dedik. TOKİ’ ye gittik. TOKİ Başkanımızda önümüzdeki hafta ilgi arkadaşları gönderecek arazi planlamasını yapacaklar. Şu an yapılan konutların dışında 15 bin konutun startını verdik. Biz boş durmayacağız. Ondan sonra Ulaştırma Bakanlığına gittik. Şu an köstebek haline dönüşen kara yollarımızı asfaltlama sezonunu başladığında yolları asfaltlamaya başlayacaklar. Orta vadeli kavşak çalışmaları yapılacak, Beylerderesi’ndeki ikinci viyadüğü konuştuk. 2,5 milyar bütçe ile 17 milyar civarı bir borcumuz var. Üzücü bir tablo var ama kimse umutsuzluğu kapılmasın bir ayağımız Malatya’da bir ayağımız Ankara’da olacak. Borçların üstesinden geleceğiz ve verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz”

diye konuştu.

Sami Er’in sözünü verdiği 15 bin konut nasıl yapılacak?
 

# malatya büyükşehir belediye başkanı, Sami Er, malatya sami er, Malatya konut, malatya müjde, malatya toki, TOKİ, son dakika, son dakika toki, son dakika malatya, malatya haber, Busabah malatya, malatya busabah gazetesi, Busabah gazetesi, malatya son dakika, malatya, malatya merkez, son dakika malatya haberleri, belediye başkanı, Ankara, hak sahiplikleri

20 Nis 2024 - 14:31 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL