Sami Er’in sözünü verdiği 15 bin konut nasıl yapılacak?

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’den Malatyalılara önemli bir açıklama geldi. Er, hak sahipliği dışında Malatya’ya 15 bin konutun yapılacağını açıkladı. Peki bu konutları kim yapacak? işte yanıtı…
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er Malatya’ya hak sahipliği dışında 15 bin konutun yapılacağını aktardı. Er, “Hak sahipleri dışında 15 bin ilave konut yaptıracağız dedik. TOKİ’ ye gittik. TOKİ Başkanımızda önümüzdeki hafta ilgi arkadaşları gönderecek arazi planlamasını yapacaklar. Şu an yapılan konutların dışında 15 bin konutun startını verdik. Biz boş durmayacağız.” ifadelerine yer verdi.
“BORÇLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ”
Malatya’ya hak sahiplikleri dışından 15 bin konutun daha yapılacağını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er,
“Halkımız umudunu yitirmesin biz nelere gerekiyorsa yapacağız. İlk meclis toplantımızdan bir gün sonra Ankara’ya gittim. Vatandaşlarımıza sahada verdiğimiz sözler vardı. Hak sahipleri dışında 15 bin ilave konut yaptıracağız dedik. TOKİ’ ye gittik. TOKİ Başkanımızda önümüzdeki hafta ilgi arkadaşları gönderecek arazi planlamasını yapacaklar. Şu an yapılan konutların dışında 15 bin konutun startını verdik. Biz boş durmayacağız. Ondan sonra Ulaştırma Bakanlığına gittik. Şu an köstebek haline dönüşen kara yollarımızı asfaltlama sezonunu başladığında yolları asfaltlamaya başlayacaklar. Orta vadeli kavşak çalışmaları yapılacak, Beylerderesi’ndeki ikinci viyadüğü konuştuk. 2,5 milyar bütçe ile 17 milyar civarı bir borcumuz var. Üzücü bir tablo var ama kimse umutsuzluğu kapılmasın bir ayağımız Malatya’da bir ayağımız Ankara’da olacak. Borçların üstesinden geleceğiz ve verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz”
diye konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.