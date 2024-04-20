20 Nis 2024 - 14:31 - Gündem

Sami Er’in sözünü verdiği 15 bin konut nasıl yapılacak?

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’den Malatyalılara önemli bir açıklama geldi. Er, hak sahipliği dışında Malatya’ya 15 bin konutun yapılacağını açıkladı. Peki bu konutları kim yapacak? işte yanıtı…