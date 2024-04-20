MHP’den Bayram Taşkın’a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Kamu-Sen ve TÜRKAV temsilcileri ve yönetimleri Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, İl Başkanı Gökhan Gök, Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül, MHP Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan, Yeşilyurt İlçe Başkanı Süleyman Emre, Kamu-Sen Malatya İl Temsilcisi Fevzi Şahin, TÜRKAV Malatya Şube Başkanı Bünyamin Boran ve encümenler, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
“BU MAKAMLARI HİZMET VE EMANET OLARAK GÖRÜYORUZ”
Milliyetçi Hareket Partisi ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın yaptığı açıklamada,
“Bugün bizleri ziyarete gelen kıymetli büyüğüm, komşum Mehmet Celal Fendoğlu’ya, il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, Ocak başkanımıza, kıymetli yöneticilerine, Cumhur İttifakı ile birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarıma bu güzel misafirlikleri için teşekkür ediyorum. Birlikte iki ay ter döktük. Hamdolsun Rabbim bize zaferi nasip etti. Kıymetli vekilimin de belirttiği gibi algılara Battalgazi’miz, Malatya’mız prim vermedi. Bizler bu makamları hizmet ve emanet olarak görüyoruz. Biz inanıyoruz ki 1977’de Malatya’da Hamido lakabıyla maruf şehit belediye başkanımız Hamit Fendoğlu’nun bıraktığı mirasa sahip çıkacağız. Bu emanetin ağırlığının bilincinde olarak bu yükü omuzlarımızda taşıyacağız. Malatya’mıza, Battalgazi’mize, halkımıza hizmet edeceğiz. Kıymetli Battalgazili hemşehrilerimiz müsterih olsunlar, emaneti yerde bırakmayacağız. En güzel şekilde Malatya’mıza, Battalgazi’mize hizmet için el birliğiyle çalışacağız. Rabbim bu güzel birlikteliğimizi bozmasın”
dedi.
“KÜLLERİNDEN DOĞAN BİR MALATYA OLACAK”
Teşkilat olarak Taşkın’a görevinde başarılar dileyen Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu şu ifadelere yer verdi:
“Kendisinin geçmişten gelen bir siyasi birikimi var. Bu görevi liyakatiyle yapacağına hiç şüphemiz yok. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Battalgazi ilçemizde bize ne düşüyorsa, gerek Ankara’da gerek yerelde, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, Ocak başkanımızla birlikte Malatya’mızın emrindeyiz. Bayram Başkanımızın çalışmalarını takdir ediyoruz. Geçmişten gelen bir bilgi birikimi var. Battalgazi’yi iyi yerlere taşıyacağı kanaatindeyim. Deprem sürecinde yıkılmış, dökülmüş bir Malatya’dan küllerinden doğan bir Malatya olacak. Bu konuda eserlerinin her birinde imzaları olacak. Seçimlerden alnımızın akıyla çıktık. Algı yapanlara karşı feraset sahibi Malatyalılar cevabını vermiştir. Battalgazi ilçemizi ayağa kaldırmak, eskisinden daha güzel yerlere getirmek ve şehrimizi yeniden yapılandırmak için Bayram Başkanımızı destekliyoruz, arkasındayız. Nazik ve misafirperver karşılamasından dolayı kendisine haseten teşekkür ederim.”
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.