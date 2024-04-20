20 Nis 2024 - 14:19- Siyaset

MHP’den Bayram Taşkın’a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Kamu-Sen ve TÜRKAV temsilcileri ve yönetimleri Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.