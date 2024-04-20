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Akçadağ’da motosiklet kazası, yaralılar var

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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaşanan motosiklet kazasında sürücü ve eşi yaralandı. Motosiklete ayağı sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.

Akçadağ’da motosiklet kazası, yaralılar var malatya haber mask
Akçadağ’da motosiklet kazası, yaralılar var malatya haber
Akçadağ’da motosiklet kazası, yaralılar var malatya haber
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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaşanan motosiklet kazasında sürücü ve eşi yaralandı. Motosiklete ayağı sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.

Akçadağ’da motosiklet kazası, yaralılar var

Edinilen bilgiye göre Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi mülki sınırları içerisinde yaşanan kazada H.Y. (70)’nin kullandığı plakasız sepetli motosiklet, dağ yolunda seyir halinde iken bir anlık dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu devrildi. Kazada ayağı motosiklete sıkışan sürücünün yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Motosiklette bulunan ve hafif yaralanan sürücünün eşi C.Y’nin (67) durumu sağlık ekiplerine bildirmesi ile olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahale etti.

Akçadağ’da motosiklet kazası, yaralılar var

Sürücünün sıkışan ayağı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yerinden çıkartılırken 2 yaralı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, 2 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Akçadağ’da motosiklet kazası, yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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20 Nis 2024 - 14:28 Malatya- Asayiş

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