20 Nis 2024 - 14:19- Gündem G:

Son dakika! Malatya'da deprem hissedildi!

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Kandilli Rasathanesi, Malatya Akçadağ merkezli depremin büyüklüğünü 3.8 olarak bildirdi.

Son dakika! Malatya'da deprem hissedildi! mask
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Kandilli Rasathanesi, Malatya Akçadağ merkezli depremin büyüklüğünü 3.8 olarak bildirdi.

Malatya’da az önce hissedilir bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 14:13 sularında Malatya Akçadağ Ortaköy merkezli yaşanan deprem vatandaşları korkuttu. 3.8 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği ise 5 kilometre olarak bildirildi.

 
 
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20 Nis 2024 - 14:19 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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