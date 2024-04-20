Son dakika! Malatya'da deprem hissedildi!

Kandilli Rasathanesi, Malatya Akçadağ merkezli depremin büyüklüğünü 3.8 olarak bildirdi.

Malatya’da az önce hissedilir bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 14:13 sularında Malatya Akçadağ Ortaköy merkezli yaşanan deprem vatandaşları korkuttu. 3.8 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği ise 5 kilometre olarak bildirildi.