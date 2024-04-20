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Turistik tren Malatya’da ilk molasını verdi

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Ankara-Diyarbakır güzergâhında ilk seferine başlayan Turistik Diyarbakır Eksperi Malatya'da mola verdi. Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezon ilk seferine başlayan, "Turistik Diyarbakır Ekspresi" Malatya'da 3 saatlik mola verdi. Treni, Vali Yardımcısı Talat Tabur’un yanı sıra TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri karşıladı.

Turistik tren Malatya’da ilk molasını verdi haber malatya mask
Turistik tren Malatya’da ilk molasını verdi haber malatya
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Ankara- Diyarbakır güzergâhında ilk seferine başlayan Turistik Diyarbakır Eksperi Malatya'da mola verdi. Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezon ilk seferine başlayan, "Turistik Diyarbakır Ekspresi" Malatya'da 3 saatlik mola verdi. Treni, Vali Yardımcısı Talat Tabur’un yanı sıra TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri karşıladı.

Turistik tren Malatya’da ilk molasını verdi

Bin 51 kilometre hat uzunluğunda Ankara-Diyarbakır güzergâhında işletilecek olan 180 kişi kapasiteli Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni, Tarihi Ankara Garı’ndan dün hareket etmişti. Bu sezon ilk seferine başlayan tren, Malatya’da 3 saatlik mola verdi.

TRENİ MALATYALI MÜZİSYENLER KARŞILADI

Ankara’dan hareket eden tren içerisinde yer alan yolcular ise Malatya’da yerel müzisyenlerin seslendirdiği ezgiler eşliğinde halay çekti. Daha sonra ise yolculara dünya markası haline gelen kuru kayısı ikram edildi. Turistik Diyarbakır Ekspresi, 3 saatlik molanın ardından Diyarbakır'a doğru hareket etti.

Turistik tren Malatya’da ilk molasını verdi

Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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20 Nis 2024 - 13:34 Malatya- Yaşam

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