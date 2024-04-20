Fallout dizisi 2’nci sezon onayı aldı

Amazon Prime sevilen bilgisayar oyununun 8 bölümlük dizisini 9 Nisan 2024’te yayımladı. Dizi dünya çapında ilgi görürken dizinin sosyal medya hesaplarından, “2’nci sezonda görüşmek üzere” paylaşımları yapılarak yeni sezon için ışık yaktı.

8 BÖLÜMÜ 9 NİSAN’DA YAYINLANDI

Birçok eleştirmenden son derece olumlu geri dönütler alan dizinin ilk sezonu 8 bölüm olarak Prime Video’da yayımlandı. Sevilen dizinin İMDB puanı ise güncel olarak 8.6 olarak göze çarpıyor. Yayımlanan ilk sezonuyla güçlü bir duruş sergileyen dizi sonrası 9 yıl önce çıkış yapan bilgisayar oyunları da yeniden çok satanlar listesinde yerini aldı.

TÜRKÇE SESLENDİRME VE TÜRKÇE ALTYAZI MEVCUT

Birçok dilde seslendirmeli olarak yayımlanan dizi Amazon Prime Video üzerinden Türkçe seslendirmeli veya Türkçe altyazılı olarak izlenebilir. Bilgisayar oyununun hayranları tarafından da dizi oldukça ilgi çekiyor. Gerçeküstü bir dünyada geçen dizinin 2’nci sezon tarihi ise henüz açıklanmadı.

Prime Video’nun yorumlarıyla bugüne kadarki en iyi üç dizisi arasına giren yapım kadrosunda ise Salke ayrıca Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins ve Kyle MacLachlan yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi