Malatya’da operasyon: 7 tutuklama

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 8 şüpheli hakkında TCK-188 suçundan işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda toplamda 2951 adet sentetik ecza hapı, 1 kilo 137 gram skunk maddesi, 12 parça halinde 166,27 gram metamfetamin maddesi ve 8 parça halinde 138.22 gram sentetik kannabinoid maddesi bulundu. Ayrıca operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Yakalanan 8 şüpheli hakkında TCK-188 suçundan işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bu başarılı operasyonlarla sokak satıcılarına yönelik önemli bir darbe vuruldu ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli bir adım atıldı.

Kaynak: Haber Merkezi