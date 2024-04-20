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Malatya’da operasyon: 7 tutuklama

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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 8 şüpheli hakkında TCK-188 suçundan işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Malatya’da operasyon 7 tutuklama malatya haber
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 8 şüpheli hakkında TCK-188 suçundan işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya’da operasyon: 7 tutuklama

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malatya’da operasyon: 7 tutuklama

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda toplamda 2951 adet sentetik ecza hapı, 1 kilo 137 gram skunk maddesi, 12 parça halinde 166,27 gram metamfetamin maddesi ve 8 parça halinde 138.22 gram sentetik kannabinoid maddesi bulundu. Ayrıca operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Malatya’da operasyon: 7 tutuklama

Yakalanan 8 şüpheli hakkında TCK-188 suçundan işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bu başarılı operasyonlarla sokak satıcılarına yönelik önemli bir darbe vuruldu ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli bir adım atıldı.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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20 Nis 2024 - 13:07 Malatya- Asayiş

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