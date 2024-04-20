Kil sanatının çocuklara etkisi

İnternetten uzak kaliteli bir zaman geçirmek isteyen çocuklara Malatya Sanat Merkezi’nde bulunan kil şekillendirme atölyesinde kurslar veriliyor. Kil sanatının çocukların yaratıcılık özelliğini ortaya çıkarmasının yanı sıra onlara birçok anlamda katkı sağlarken, Usta Öğretici Tuğba Altunöz BUSABAH Medya’ya konuşarak, kil sanatının ince detaylarını anlattı.

Kil sanatının çocuklara disiplin ve kuralları takip etmeyi öğrettiğini dile getiren Altunöz, bir de çamurun sakinleştirici etkisinin bulunduğunu söyledi.

“3 İLA 9 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARA KURS VERİLİYOR”

Okuduğu okullarla kil şekillendirme sanatına öğretici olarak başladığını söyleyen Altunöz, “Kil şekillendirme kursu öğretmeniyim. 2002-2006 yılları arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden mezun oldum. 2014-2017 yılları arasında İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. Heykeltıraş ve aynı zamanda resim öğretmeniyim. Şu anda Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde 3 ila 9 yaş aralığındaki çocuklara 4 yıldır kil şekillendirme kursu veriyorum” şeklinde konuştu.

“KİL ŞEKİLLENDİRME SANATININ ASIL ÖZÜ ÇAMURDAN GELİR”

kil sanatının geçmiş yıllarda yapılan çanak, çömlek örnekleriyle günümüze kadar geldiğini belirten Altunöz, “Kil şekillendirme sanatının asıl özü çamurdan gelir. Çamuru elle ya da çömlek dediğimiz çarklardan geçirerek şekil alması için kalıplara dökülür. Fırınlarda pişirilme işleminden geçen toprakla çanak, çömlek, vazo ve testi gibi eşyaları yapmak için kullanılan sanattır. Anadolu’da çarklı çömleğin ilk örnekleri günümüzden yaklaşık 5 yıl önce Kayseri dolaylarında rastlanıyor. Osmanlı dönemine bakıldığında ise kavanoz, su testisi eşyaları ile pişmiş topraktan yapılmıştır. Avanos çömleğinin tarihi M.Ö 200 yıllara kadar dayanıyor” ifadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ OLAN GÖRSEL HAFIZADA KALMASIDIR”

Kil sanatında kullanılan gerekli malzemelerden ve yapılış amacından Altunöz, şunları kaydetti:

“Bu sanat için gerekli olan temel malzememiz kil. Çocukların kil üzerine şekiller vermesi için küçük kalıplar ve üç boyutlu olan kalıplarımız var. Ayrıca çıkarılan şekilleri boyamak için sulu boya, guaj boya ve akrilik boya kullanıyoruz. Bir gün içinde yapılan işlem kuruyor. Kil sanatını süs olarak ve kalıcı olsun diye de hayvan figürleri, meyveler, sebzeler, arabalar yapılarak çalışıyoruz. Önemli olan çocukların bir şey çıkarması ve görsel hafızada kalmasıdır. Meyveyi yap deyince ona odaklanıyor. Yapmak zorunda kaldığı için üç boyutlu olarak görseli ortaya çıkarıyor. Çocuğun sosyalleşmesi için çok değerli bir kurstur.”

“MEKÂNSAL FARKINDALIK SAĞLAR”

Son olarak kil sanatına katılan çocukların zihinsel ve bedensel özelliklerinde gelişmeler olduğunu söyleyen Altunöz, “Üç boyutlu kil şekillendirme atölyesinde çocuklarla etkinlik yapıyoruz. Çocukların motor becerisini geliştirir. Öz saygıyı ve kendini ifade etme becerisini geliştirirken sosyalleşmesini de sağlar. Bu sanat bir de planlama ve probleme çözme bilgisi verir. Mekânsal farkındalık sağlar. Disiplin ve kuralları takip etmeyi öğretir. Bir de çamurun sakinleştirici etkisi vardır. Çamur çocuklara yaratıcılıkta özgür bırakma ve kendi elleriyle bir şeyleri değiştirerek yapma imkânı verir. Eğer bir çocuğun kaygı ve dikkat sorunu varsa endişeyi hafifleterek enerjiyi atmaya yardımcı olur. Kil yapan her çocuktan aynı performansı bekleyemeyiz. Amacımız çocukta yaratıcılık sağlamak. Bu yüzden kil atölyeleri çok önemlidir” ifadelerini kullandı.