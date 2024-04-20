20 Nis 2024 - 12:34- Gündem G:

Malatya’da kafa karıştıran iddia

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Zirai don nedeniyle kayısı ağaçlarının yandığı ileri sürülürken, Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılınç, bu konuda meteorolojiyle ilgili önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Kayısı konusunda durumun vahim olduğunu savunan Kılınç, “Biz burada kimseyi suçlamıyoruz ama meteorolojinin Malatya’daki istasyonlarının yerlerini tekrar kontrol etmesi ve değiştirmesi lazım. Çünkü su donarken meteoroloji ‘don yok’ diyorsa burada bir sıkıntı var demektir” iddiasında bulundu.

Malatya’da kafa karıştıran iddia malatya haber mask
Malatya’da kafa karıştıran iddia malatya haber
Malatya’da kafa karıştıran iddia malatya haber
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Malatya’da hava sıcaklıkların eksi derecenin altına düşmesi, birçok bölgede zirai don hadisesinin yaşandığı söylentilerini de gündeme getirdi. Malatya’nın alçak kesimlerinde kayısı ağaçlarının yandığını ileri süren Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılınç, BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya’da kafa karıştıran iddia

Bu yıl yaşanan don hadisesinin meteoroloji tarafından -1, -2 olarak gösterildiğini ileri süren Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılınç, Malatya’da bulunan bazı meteoroloji istasyonlarının gerçek bilgiyi vermediğini iddia etti.

Malatya’da kafa karıştıran iddia

“ŞU ANDA MALATYA KAYISISININ YÜZDE 50’Sİ VAR”

“Yazıhan’da bulunan meteoroloji istasyonu köprünün altında” diyen Kılınç, şu iddiaları kaydetti:

“Bu nedenle de hava ve rüzgâr ölçümünü tam yapamıyor. Çünkü istasyon köprünün güneyinde ve kapalı alanda kaldı. Bu tür aksamalar var. Normalde Malatya’nın çoğu ova bölgelerinde don hadisesi yaşandı. -3, -4 derece gibi bir soğukluk yaşadık. Şu anda eksperler sahada. Don olan bölgeler tespit edildi ve hasar verilen yerler oldu. Fakat meteoroloji istasyonları ‘don yok’ dediği zaman,  TARSİM de buna güvenerek don yokmuş gibi davranıyor. Aslında zirai don hadisesi yaşandı. Akçadağ, Yazıhan’da, çukur olan bölgelerin tamamında don hasarı oldu. Aynı zamanda ağaçlar kışın soğuklama dönemi yaşamadığı için, bu yıl kayısıda boş çiçek olayı çok fazlaydı. Malatya’da don yaşanmadı, kayısı çok diye bir hadise yok, şu anda Malatya kayısısının yüzde 50’si var. Ancak bunun tamamı don hadisesiyle alakalı değil. Don çukurları olan yerlerde kayısılar dondu, don çukuru olmayan yerlerde de ağaçların tamamen kış uykusuna yatamadığı için tozlaşmada da sıkıntılar oldu ve çiçeğin çoğu döküldü. Kayısı ağaçlarının üzerinde yüzde 50 civarında bir meyve kaldı.”
Malatya’da kafa karıştıran iddia

“KAYISI AĞAÇLARI HER YIL STRES YAŞIYOR”

Kayısıyla ilgili durumun vahim olduğunu ileri süren Kılınç,

 “Küresel ısınmayla birlikte oluşan iklim değişikliklerinden dolayı kayısı ağaçları her yıl stres yaşıyor. Bundan sonra kayısıda ciddi bir ürün alma şansımız kalmadı gibi. Kayısı konusunda durum vahim. Çünkü iklim değişikliği ilk başta kayısıyı vurdu. Biz burada kimseyi suçlamıyoruz ama meteorolojinin Malatya’daki istasyonlarının yerlerinin tekrar kontrol etmesi ve değiştirilmesi lazım. Çünkü su donarken meteoroloji ‘don yok’ diyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Meteorolojinin bu cihazlarını elden geçirmesi lazım”

şeklinde konuştu.

Malatya’da kafa karıştıran iddia

“EKSPERLER BUNA ‘DON’ DEDİLER”

Her yıl aynı problemleri yaşadıklarını savunan Kılınç,

“Şu anda çiftçiler gerçekten mağdur bir durumda. Yani çiftçiler sigortasını yaptı. biz burada eksper arkadaşları suçlamıyoruz. Eksperler don denmesi için zarar gören meyvenin çekirdeğinin kararması gerektiğini söylüyorlar. Bu don çukurlarında rastlandı ve eksperler buna ‘don’ dediler. Ama çekirdek kararması yoksa soğuktan dolayı kayısı yanmışsa bile eksperler bu yıl bunu kabul etmediler. Çiçek dönemi de don kapsamında. Sanırım çiçek döneminde yanan kayısılar da kabul edilmediği için çiftçilerde bu konuda bayağı bir şikayetçi. Yıllardır aynı konu üzerinde havanda su dövüyoruz. Ürün sigortası olmadığı müddetçe bu işin çözümü yok. Biz hep ‘TARSİM zorunlu olmalı, güçlü olmalı ve ürünlerin sigortası olmalı’ dedik. Fakat her yıl aynı problemleri yaşıyoruz”

açıklamasında bulundu.

Malatya’da kafa karıştıran iddia

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20 Nis 2024 - 12:34 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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