20 Nis 2024 - 12:34- Gündem

Malatya’da kafa karıştıran iddia

Zirai don nedeniyle kayısı ağaçlarının yandığı ileri sürülürken, Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılınç, bu konuda meteorolojiyle ilgili önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Kayısı konusunda durumun vahim olduğunu savunan Kılınç, “Biz burada kimseyi suçlamıyoruz ama meteorolojinin Malatya’daki istasyonlarının yerlerini tekrar kontrol etmesi ve değiştirmesi lazım. Çünkü su donarken meteoroloji ‘don yok’ diyorsa burada bir sıkıntı var demektir” iddiasında bulundu.