Malatya’da rezerv alan sessizliği! Malatyalılar muhatap arıyor!

Yeşiltepe-Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yer alan ve 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Yeşilevler, belli bir süre sonra yıkılmış, toplam bine yakın daire sahipleri ise o günden bugüne kadar konutlarının nereye yapılacağı konusunda bir belirsizlik içinde kalmışlardı. Yeşievler’in bulunduğu alanın rezerv alan ilan edilip, Emlak Konut tarafından konutları yapılacağı dile getirildikten sonra aradaki belirsizlik ortadan kalksa da, yetkililerden tarafından gerekli olan çalışmaların başlatılmaması başta Yeşilevler’i sakinleri olmak üzere Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır’ın tepkisine neden oldu.

BUSABAH Medya’ya konuşan Muhtar Ünalır, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yeşilevler’in bulunduğu alanın rezerv alanı ilan edildiğini dile getiren Ünalır, bölgenin rezerv alanı ilan edilmesi için elinden gelen tüm çabayı sarf ettiğini söyledi.

“BENİ GÜNLÜK EN AZ 100 KİŞİ ARIYOR”

Konuyu Bakan Özhaseki’ye aktardığını hatırlatan Ünalır,

“Benim söz alıp Bakan Özhaseki’ye durumumuzu aktarmam bazılarına şov geldi. Biz artık bunalmış, evlerimize bir an önce taşınmamız gerektiğini için Bakanımıza ‘Siz zamanında yeriniz hazır olursa biz söyleyin demiştiniz. Bizim Yeşilevler’deki yerimiz hazır. Rezerv alanı ilan edildi. Suyumuz, elektriğimiz, doğal gazımız her şeyimiz var. Yerimiz de bin kişilik’ dedim. Bakanımız bana teşekkür ederek, Bakan Yardımcısını yanımıza verdi. Bakan Yardımcısı bu işi hızlandırdı, zemin etüdüne başladılar. Şu anda zemin etüdü çalışması devam ediyor. Fakat bizimle irtibata geçip, bizlere bilgi verecek kimseyi bulamıyoruz. Bizim tek sıkıntımız muhatap bulamamak. Devletimiz çalışıyor, bizlere yardımcı oluyor ama bizimle irtibata geçip, bilgilendirme yapacak birileri de olsa çok iyi olur. Beni günlük en az 100 kişi arıyor. Çünkü Yeşilevler dediğimiz yerde 750 daire vardı. Ben bu insanlara cevap veremiyorum. Evet, dairelerimiz yapılacak ama ne zaman yapılacak? Bu konuda bizi muhatap alıp, bizlere bilgi verilirse seviniriz”

şeklinde konuştu.

“BİZİM İNSANLARI BİLGİLENDİRMEMİZ GEREKİYOR”

“Yeşilevler’in yeri fazlasıyla yeter” diyen Ünalır, şunları kaydetti:

“Yetkililerle görüşebilsek, bizlere bilgiler verilse her şeyi soracağız. Yerimiz ne olacak, bunun maliyeti ne kadar tutacak, fazla yapılan binalarda artan paralar ne olacak, dairelerin metrekarelerinde düşüş olacak mı? Bu soruların yanıtlarını öğrenmek istiyoruz. Depremler olalı 1,5 yıl oldu. Mağduruz. Evlerimizin bir an önce yapılması lazım. Bizim insanları bilgilendirmemiz gerekiyor. Ve bizimle ilgilenecek yetkili bulamıyoruz. Ya kendileri gelmesin, telefon etsinler ya da biz gidelim. Şimdi belediyeler borç olduğunu söylüyorlar. Bu insanları ilgilendirmiyor. Sahaya inin, saha da insanların derdine derman olun. Borç bizi ilgilendirmez, belediye binası ağlama duvarı değil. Yetkililer, bürokrasi gelip, derdimize çare olsunlar.”