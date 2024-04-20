2024-GUY sınav başvuruları başladı

Vergi departmanında çalışmak isteyen adaylar 2024 Gelir Uzman Yardımcılığı (GUY) giriş sınavı başvuruları başladı. İlk aşamada sınava ön başvuru yapacak olan adayların sıralamaya girdikten sonra 10-16 Mayıs tarihleri arasında başvuruları alınacak. Üniversiteler de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi Bölümünden mezunu olan adaylar 2024-GUY giriş sınavına başvuru yapabilecekler.

GUY sınavına girecekler adayların sınav ücreti 950 TL olarak belirlendi. Sınava girecek adaylar 450 TL olan miktarını 10-17 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM sayfasında yer alan ödemeler kısmından kredi kartı veya banka kartı ile ödeyecek.

ÖSYM ÜZERİNDEN ÖDEME YAPILACAK

Her adaydan alınan ücretin 450 TL ödemesi dışında kalan 500 TL Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ÖSYM hesabına ödenecektir. Adaylar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra sınav ücretlerini ödemeyi unutmamalıdır. Ancak yapılan ödemeler ATM üzerinden alınmamaktadır. Ödeme yapıldıktan sonra ÖSYM ve Gelir İdaresi Başkanlığı hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.

GUY SINAV BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Sınava girecek adaylar başvurularını ister elektronik ortamda ister Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) veya bireysel olarak şu adres üzerinden başvuru yapabilir:

https://ais.osym.gov.tr/yetki/giris

Sınava ilişkin ayrıntıları merak eden adaylar 2024-GUY Kılavuzundan detaylara ulaşabilir.

Kaynak: Haber Merkezi