O kurumdan Bingöl’e uyarı geldi! 21 Nisan Bingöl elektrik kesintisi listesi!

FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Adaklı ilçesine bağlı Döşekkaya Köyü Merkez Mevkii, Kavaklı Köyü Merkez Mevkii, Sarıbudak Köyü Merkez Mevkii, Şehitköy Köyü Direkli Mezra, Servi Köyü Yenişehir Mevkii, Yenişehir Mahallesi, Gözertepe Köyü Merkez Mevkii, Aktoprak Köyü S.şefik Dursun Mevkii, Bahçebaşı Köyü Bahçebaşı Mevkii, Çobançeşmesi Köyü, Direkli Köyü Merkez Mevkii, Çaybaşı Köyü, Gönülaçan Köyü Merkez Mevkii, Gerçekli Köyü Bayramlı Mezra bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Adaklı ilçesine bağlı Gerçekli Köyü Merkez Mevkii, Direkli Köyü Usluca Mevkii, Doğanca Köyü Akyumak Mevkii, Yelkaya Köyü Merkez Mevkii, Gönülaçan Köyü Kapaklı Mezra, Yeniçevre Köyü Yeniçevre Mevkii, Ericek Köyü Merkez Mevkii, Eskibağ Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Eskibağ Köyü Merkez Mevkii, Eskibağ Köyü Çöğürlü Mezra, Alaaddin Köyü Merkez Mevkii, Yatansöğüt Köyü, Yazılı Köyü Merkez Mevkii, Günkondu Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Adaklı ilçesine bağlı Sırmalıoya Köyü Merkez Mevkii, Harmancık Köyü Merkez Mevkii, Direkli Köyü Taşören Mevkii, Doludere Köyü Doludere Mevkii, Doğanca Köyü Akyumak Mevkii, Karcı Köyü Doğanca Mevkii, Şehittepe Köyü Merkez Mevkii, Şehitköy Köyü Direkli Mezra, Yeniyazı Köyü, Yayla Köyü Merkez Mevkii, Binekli Köyü Yayla Mevkii, Doğanca Köyü Merkez Mevkii, Doğanca Köyü Arpa Çay Mevkii, Doğanca Köyü Eski Köy Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Adaklı ilçesine bağlı Doğanca Köyü Tepecik Mevkii, Yeşildere Mahallesi, Keklikdere Köyü Merkez Mevkii, Çevirme Köyü, Sarısaman Köyü Merkez Mevkii, Doğanca Köyü Develi Mevkii, Şehitköy Köyü Merkez Mevkii, Yayla Köyü Doğrular Mezra, Yayla Köyü Koyunlu Mezra, Karcı Köyü Merkez Mevkii, Yayla Köyü Karaoluk Mezra, Yayla Köyü Demirlibağ Mezra, Yayla Köyü Ekincik Mezra, Bulgurluk Köyü Merkez Mevkii, Yeniyazı Köyü Yüceler Mezra bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Adaklı ilçesine bağlı Şehitköy Köyü Örencik Mezra, Yayla Köyü Ürünlü Mezra, Yeniyazı Köyü Sağlık Mezra, Şehitköy Köyü Kozankaya Mezra, Yazkonağı Köyü Merkez Mevkii, Yolaçtı Köyü Coşkunlar Mevkii, Yolaçtı Köyü Merkez Mevkii, Bulgurluk Köyü Kilimli Mezra, Bulgurluk Köyü Kirişli Mezra, Büyükçağ Köyü, Bulgurluk Köyü Taşkapı Mezra, Bulgurluk Köyü Savaş Mezra, Yazkonağı Köyü Kanatlı Mezra, Sağgöze Köyü Merkez Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Adaklı ilçesine bağlı Geyikdere Köyü Merkez Mevkii, Sağgöze Köyü Kaymaz Mezra, Yazkonağı Köyü Doğanlar Mezra, Yoldaşan Mahallesi, Karcı Köyü Merkez Mevkii, Güzeldere Köyü Merkez Mevkii, Ardıçdibi Köyü Sağan Mezra, Dereköy Köyü Merkez Mevkii, Çaytepe Köyü Söğütlü Mevkii, Dilektaşı Köyü Merkez Mevkii, Şehitköy Köyü Direkli Mezra, Ardıçdibi Köyü Merkez Mevkii, Keklikdere Köyü Koyuncuk Mevkii, Keklikdere Köyü Merkez Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Adaklı ilçesine bağlı Meşedalı Köyü, Ardıçdibi Köyü Aliçapan Mezra, Gözütok Köyü Merkez Mevkii, Tarlabaşı Köyü Yağmurlu Mezra, Tarlabaşı Köyü Merkez Mevkii, Tarlabaşı Köyü Budak Mezra, Üçgül Köyü Çobankaya Mevkii, Üçgül Köyü Merkez Mevkii, Döşekkaya Köyü Güllüce Mevkii, Döşekkaya Köyü Merkez Mevkii, Yenişehir Mahsllesi, Şehitköy Köyü Merkez Mevkii, Yeniyazı Köyü, Kültür Mahallesi, Üçgül Köyü Büyükköy Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Adaklı ilçesine bağlı Çanakçı Köyü Özlüce Mezra, Kavaklı Köyü Merkez Mevkii, Sürekli Köyü Merkez Mevkii, Güzeldere Köyü Gört Mevkii, Doğanca Köyü Akyumak Mevkii, Keklikdere Köyü Domluca Mevkii, Keklikdere Köyü Şaban Mevkii, Dereköy Köyü Aşağıbiçer Mezra, Gözütok Köyü Küpeli Mezra, Yiğitbaşı Köyü, Yağızca Köyü Merkez Mevkii, Yağızca Köyü Oğlaktepe Mevkii, Yağızca Köyü Güreşli Mevkii, Yağızca Köyü İkizler Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Adaklı ilçesine bağlı Üçgül Köyü İbraman Mevkii, Gözütok Köyü Mala Mevkii, Yeniyazı Köyü Yüceler Mezra, Bozkanat Köyü, Çanakçı Köyü Kılıçlı Mezra, Çanakçı Köyü Merkez Mevkii, Yelkaya Köyü Merkez Mevkii, Yelkaya Köyü Kocakaya Mezra, Ardıçtepe Köyü, Keklikdere Köyü Onbaşı Mevkii, Kepçeli Köyü Merkez Mevkii, Bayırlı Köyü Merkez Mevkii, Balgöze Köyü Merkez Mevkii, Çanakçı Köyü Kılıçlı Yayla Yayla Evleri bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Adaklı ilçesine bağlı Geyikdere Köyü Merkez Mevkii, Geyikdere Köyü Alatlı Mezra, Geyikdere Köyü Erdoğdu Mezra, Dilektaşı Köyü Bindallı Mezra, Dilektaşı Köyü Güngörmez Mezra, Koçsırtı Köyü Özyurt, Koçsırtı Köyü Merkez Mevkii, Koçsırtı Köyü Otluca Mevkii, Binekli Köyü Merkez Mevkii, Dilektaşı Köyü Görsü Mezra, Dilektaşı Köyü Yeşilyurt Mezra, Yenisu Köyü, Koçsırtı Köyü Gözlüce Mevkii, Doğanevler Köyü, Elmagünü Köyü Aydıncık Mezra bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Adaklı ilçesine bağlı Elmagünü Köyü Merkez Mevkii, Kepçeli Köyü Kuruca Mevkii, Koçsırtı Köyü Yumurtali Mezra, Cumhuriyet Mahallesi, Sarmakaya Köyü Merkez Mevkii, Pınaraltı Köyü Merkez Mevkii, Bayırlı Köyü Alancık Mezra, Bayırlı Köyü Güvercinli Mezra, Koçsırtı Köyü Küçük Mezra, Kepçeli Köyü İmeceli Mevkii, Sarmakaya Köyü Boylu Mezra, Sarmakaya Köyü Oruçlu Mezra, Elmagünü Köyü Işıklı Mezra, Soğukpınar Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.