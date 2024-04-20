Elâzığ’da yaşayanlar dikkat! 21 Nisan Elazığ elektrik kesintisi listesi

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. ( FEDAŞ) tarafından Elazığ’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Beşpınar Köyü, Taşçanak Köyü, Yeniköy Köyü, Adalı Köyü, Akmezra Köyü, Tepebağ Köyü, Taşören Köyü, Sürekli Köyü, Bilalköy Köyü, Gökçedal Köyü, Kuşağacı Köyü, Avlağı Köyü, Çelebi Köyü, Gözecik Köyü, Kuşçu Köyü, Kuşçu Köyü Mezra Mezrası Mezra, Hacısam Köyü, Gözecik Köyü Emirhan Mezra, Bağgülü Köyü, Karsan Köyü, Karşıkonak Köyü, Demirci Köyü, Gülçatı Köyü, Hacımekke Köyü, Kavakköy Köyü Bahçelievler Mezra bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi, Kavakköy Köyü, İğdeli Köyü, Yukarıkazanlar Köyü, Yenidam Köyü, İğdeli Köyü Sütpınar Mezra, Topağaç Köyü, Çaybağı Köyü, Salkımlı Köyü, Uzunova Köyü, Kacar Köyü, Vali Fahribey Köyü, Nişankaya Köyü, Değirmentaşı Köyü, Değirmentaşı Köyü Yünlüce Mezra, Ekinbağı Köyü, Mustafaköy Köyü, Kolluca Köyü, Aşağıköse Köyü, Ortadurak Köyü, Karayusuf Köyü, Osmanağa Köyü, Çatakbaşı Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Çaybağı Köyü Altınkum Mezra, Çatakbaşı Köyü Mirmehmet Mezra, Şekerci Köyü, Yeşildere Köyü, Çiftlik Köyü, Saraybahçe Köyü, Topağaç Köyü Güneşli Mezra, Çatakbaşı Köyü Gölbaşı Mezra, Uyandık Köyü Kuşaklı Mezra, Uyandık Köyü, Uyandık Köyü Mutlucan Mezra, Soğanlı Köyü Topraklı Mezra, Soğanlı Köyü, Uyandık Köyü Dörtyol Mezra, Soğanlı Köyü Sarı Çoban Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.