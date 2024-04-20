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Tokat’ta Merkez Yeşilyurt Niksar Erbaa ve Merkez etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tokat’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Tokat’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Tokat’ta Merkez Yeşilyurt Niksar Erbaa ve Merkez etkilenecek! mask
Tokat’ta Merkez Yeşilyurt Niksar Erbaa ve Merkez etkilenecek!
Tokat’ta Merkez Yeşilyurt Niksar Erbaa ve Merkez etkilenecek!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tokat’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Tokat’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Tokat’ta Merkez Yeşilyurt Niksar Erbaa ve Merkez etkilenecek!

ÇEDAŞ Tokat’ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tokat’ta:

“Yarın 08.30-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Söngüt Köyü bölgesine,

Yarın 09.00-10.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çerkezdanışment Köyü bölgelerine,

Tokat’ta Merkez Yeşilyurt Niksar Erbaa ve Merkez etkilenecek!

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Niksar ilçesine bağlı Merkez, Yolkonak Kasabası Merkez D.T.Tr,Yolkonk Kasabası Yesılyurt Mah. D.T.Tr,Yolkonak Katıpgolu Mah Tr,Yolknk Kasabısı Aybastı Mah.D.T.Tr bölgelerine,

Tokat’ta Merkez Yeşilyurt Niksar Erbaa ve Merkez etkilenecek!

Yarın 09.00-10.30 saatleri arasında Erbaa ilçesine bağlı Endikpınar, Evciler, Küplüce, İverönü Köyleri bölgelerine,

Yarın 16.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Karkın, Karkıncık, Kızık, Ortaören, İhsaniye, Kızılkaya Köyleri bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Tokat’ta Merkez Yeşilyurt Niksar Erbaa ve Merkez etkilenecek!
 

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20 Nis 2024 - 12:02 Tokat- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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