Tokat’ta Merkez Yeşilyurt Niksar Erbaa ve Merkez etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tokat’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Tokat’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
ÇEDAŞ Tokat’ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tokat’ta:
“Yarın 08.30-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Söngüt Köyü bölgesine,
Yarın 09.00-10.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çerkezdanışment Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Niksar ilçesine bağlı Merkez, Yolkonak Kasabası Merkez D.T.Tr,Yolkonk Kasabası Yesılyurt Mah. D.T.Tr,Yolkonak Katıpgolu Mah Tr,Yolknk Kasabısı Aybastı Mah.D.T.Tr bölgelerine,
Yarın 09.00-10.30 saatleri arasında Erbaa ilçesine bağlı Endikpınar, Evciler, Küplüce, İverönü Köyleri bölgelerine,
Yarın 16.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Karkın, Karkıncık, Kızık, Ortaören, İhsaniye, Kızılkaya Köyleri bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.