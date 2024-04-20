20 Nis 2024 - 12:02 - Gündem

Tokat’ta Merkez Yeşilyurt Niksar Erbaa ve Merkez etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tokat’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Tokat’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…