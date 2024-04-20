Malatyalılar başkanlardan ne istiyor?

31 Mart seçimlerinden sonra Malatyalılar, yeni belediye başkanlarından ilk olarak depremlerle birlikte yok olan şehir düzeninin yeniden tesis edilmesi talebinde bulundular. Bir an önce iş yerleri ve kalıcı konutlarına kavuşmak istediklerini belirten Malatyalılar, şehirde alışılmışın dışında bir başıboşluk olduğuna da dikkat çektiler.

Belediye hizmetleri dışında insanların bir an önce evlerine yerleştirilmesini isteyen Galip Karakuş isimli vatandaş, Malatya’da ilk yapılması gereken şeyin bu şehrin ayağa kaldırılması olduğunu söyledi.

“İNSANLARIN EVLERİNE YERLEŞTİRİLMELERİ LAZIM”

Malatya’nın şu anda çok sıkıntılı bir durumda olduğunu belirten Karakuş,

“Şehir merkezinde doğru dürüst bir çalışma yok, yıkılan evlerin olduğu ve rezerv bölge dedikleri yerde herhangi bir çalışma yok. Depremin 2’nci yılına girdik. En ufak bir çalışma yok ve insanların halini görüyorsunuz. Bu meselelerin bir an önce toparlanıp yapılması, düzeltilmesi lazım. Yeni belediye ekibinden beklentimiz bu yönde. Bunun dışında yol ve kaldırımlarda da bir çalışma yapılması lazım. Önceki belediyede doğru dürüst bir çalışma olmamıştı, şimdiki değişimden sonra bir çalışma bekliyoruz artık. Kaldırım çalışması olsun, yol çalışmaları olsun yapılması gerek ama onlardan önce yıkılan dükkânların ve evlerin bir an önce yapılması lazım. İnsanların evlerine yerleştirilmeleri lazım. Malatya şu an çok sıkıntılı bir durumda”

ifadelerine yer verdi.

“CİDDİ DERECEDE GÜVENLİK EKSİKLİĞİ OLUŞTU”

Şehrin karmaşık olduğunu ve güvenlik problemleriyle beraber Malatya’da bir başıboşluk havasının göze çarptığını bildiren Mahmut Dulkadir şu şekilde konuştu:

“Şu anda bu yollar kaldırımlar çok işgal ediliyor. Depremi fırsat bilip esnaf olan olmayan herkes etrafa konteyner, baraka gibi şeyler koydu. Bunlar düzensiz bir şekilde koyulduğu için yürüyecek yer yok. Şehrin görünümü çok kötü oldu. En başta bunların temizlenmesi lazım. Tamam deprem oldu ama bu herkesi ilgilendiriyor, sadece bir kesimi ilgilendirmiyor. Malatya’da tamamen düzen bozuldu, şehirde bir başıboşluk, hırsızlık, düzensizlik, soygun, karmaşıklık var. Ciddi derecede güvenlik eksikliği oluştu. Bunların yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Birinci önceliğimiz bu düzensizlik. Duyduğumuza göre belediyede bir borçlanmaya gidilmiş. İşçilerin maaşını kredi kullanarak ödemişler. Bu borçla nasıl iş yapılacak, mümkün değil. Diğer işler zaten devlete kalacak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapacak. Bu da zaten uzun soluklu bir iş. En az 5 sene geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında neler yapılabilir bilemiyoruz”

“İLK YAPILACAK ŞEY HER ŞEYDEN ÖNCE KONUT”

Depremde evlerini kaybeden Malatyalılar öncelikli olarak konutların teslim edilmesini istedi. Her şeyden önce konutların teslim edilmesini beklediklerini açıklayan ve isminin Selim olduğunu söyleyen bir vatandaş,

“Her şeyden önce depremzedelere konutların verilmesi lazım. İnsanlar çok kararsız. ‘TOKİ’ye mi gidelim, yerinde dönüşüm mü yapalım’ diye düşünüyor insanlar. TOKİ evleri yapılıyor ama 80 metrekare insanlar sığmıyor. Hızlı bir şekilde yerinde dönüşüm yapılsa insanlar bu kadar mağdur olmazdı çünkü altyapı var. Her gelen suçu bir öncekine atıyor. Yimpaş’ı duyduk, yaptıkları tadilatın yarısına satışını yapmışlar, her gelen bir öncekinin hatasını söylüyor”

yorumlamalarında bulundu.

Hasan Korkmaz ise belediyenin yaptığı hizmetlerin yanında yapılacak konutlara da öncelik vermesi gerektiğini ifade ederek,

“Malatya’da ilk yapılacak şey her şeyden önce konuttur. Bu evlerin bir an önce yapılıp vatandaşlara teslim edilmesi gerekiyor. Bu bütün milletin hakkıdır. Belediye yaptığı diğer çalışmaların yanı sıra evlere öncelik vermelidir. Fakir fukara dışarıda kalmış. Konteynerlerde sıcak olduğunda, güneş tepeden vurduğunda yaşanır mı? Bütün büyüklerimizden ricamız budur”

dedi.

“DÜZENLİ BİR ŞEHİR OLSA MEMNUN OLURUZ”

Konteynerlerin düzensiz yerleştirildiğini düşünen Nesrin Acarlar öncelikli olarak bu düzensizliğin giderilmesini isteyerek,

“Yeni bir belediye başkanı geldi. Biz ondan eski Malatya’mızı istiyoruz. Ona hayırlı çalışmalar diliyoruz. Umarız daha iyi olur ama bu dükkânlar, konteynerler çok düzensiz, aynı köy gibi. Gelen misafirimiz karşısında utanıyoruz. Kısa zamanda esnaflarımıza bir dükkân verilse çok iyi olur. Düzenli bir alışveriş merkezi olsa, düzenli bir şehir olsa çok memnun oluruz. Bu düzensizlik çok biçimsiz duruyor, bunların bir an önce düzeltilmesini istiyoruz”

söyleminde bulundu.

Yıkımların tamamlanmadığından, belirsizliğin sürdüğünden ve Yeşilyurt’ta bazı hasarlı binaların tehlike arz ettiğinden bahseden Hasan Hüseyin Özlü ise,

“Malatya’da öncelikle yıkılması gereken binaların yıkılması gerekiyor, daha şehirde yıkımlar bitmedi. Evleri teslim edeceklerdi ama daha yıkımlar bile bitmedi. Hiç hizmet gelmiyor. Para gelse bile yolda bitiyor. Malatya oy veriyor ama hizmet gelmiyor. Neden acaba? Ben bu işi asla çözemedim. Ben Yeşilyurtluyum ve daha yıkılmadık birçok bina var. Çatılardan kiremitler sarkmış birilerinin kafasına düşecek diye korkuyoruz. Yeşilyurt’ta hiçbir hizmet yok. Ne kendin yap diyorlar ne de yapıyorlar. Belirsizlik var Malatya’da”

dedi.

“SU VE ELEKTRİK SIKINTILARI VAR”

“Malatya’da bütün altyapı ve üstyapı felç olmuş durumda” diyen Murat Şahin,

“Malatya’da bütün altyapı ve üstyapı felç olmuş durumda. İlk olarak bu altyapıların, üstyapıların onarılması gerekiyor. Su sıkıntıları yaşıyoruz, elektrik kesintileri sürekli oluyor. Elektrik sayaçlarını yeniliyorlar, bir yandan da 5 bin TL para alıyorlar. Bu deprem yaşamış şehre reva mı? Öncelik bu muydu? Şehirde yapılması gereken ilk çalışma bu muydu?”

şeklinde konuştu.