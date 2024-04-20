Malatya’da peri bacaları olduğunu biliyor muydunuz?

Malatya’nın Arapgir ilçesinde bulunan peri bacaları ve doğal kaya oluşumları keşfedilmeyi bekliyor. Arapgir Taş Köprünün yaklaşık 2-3 kilometre batısında, Sugeçti Mahallesi’nin güneyinde bulunan jeomorfolojik kayalar, Kutanlı Peri Bacaları olarak biliniyor ve bölge halkı tarafından da ilgi görüyor.

Kutanlı Peri Bacaları olarak bilinen doğal kayaçlar Malatya’nın Arapgir ilçesinde keşfedilmeyi bekliyor. Peri bacalarına benzetilen ve farklı renklerde olan Kutanlı Peri Bacaları, doğal jeomorfolojik kayalardan oluşuyor.

ARAPGİR MERKEZİNE 30 KİLOMETRE

Doğal güzelliğiyle ve taşınmaz kültür varlıklarıyla adından sıklıkla söz ettiren Arapgir ilçesinde bulunan Kutanlı Peri Bacaları, Nevşehir’de bulunan peri bacalarına ve yer yapısına benziyor. Bölge halkının ilgisini çeken yapılar Arapgir ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Arapgir’in doğal güzellikleri arasında yer alan kayaçların oluşturduğu bölgenin ise doğal sit alanı olduğu biliniyor.

Sugeçti Mahallesi, Yanıklar Mezra’sından 3-4 kilometre yaya yürüyüşün ardından Kutanlı Peri Bacaları’na ulaşılabiliyor. Bölge halkı tarafından ilgi gören bölgenin birçok ziyaretçisi bulunduğu da görülüyor. Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Arapgir ilçesinin ise eski Roma öncesi neolitik dönem yerleşkelerinden olduğu da elde bulunan bilgiler arasında. Arapgir ilçesi Taş Köprü’den Kutanlı Peri Bacaları’na kadar yürümek, şehrin stresinden ve karmaşasından kurtulmak isteyen herkesi bekliyor.