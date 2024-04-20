O kurumdan Diyarbakır’a uyarı geldi! 21 Nisan Diyarbakır elektrik kesintisi listesi

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine Gömmetaş, Topyolu, Batıçanakçı, Çiftlik, Tellikaya, 5 Nisan bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, Bagür bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Şentepe, Belli, Yasince, Kartaltepe, Hacıosman, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık, Ambar, Üçtepe, Eliaçık, Keberli, Ulutürk, Seyit Hasan, Sarıtoprak, Ağılköy, Kamberli, Kurudere, Tepe, Aygeçti, Şahintepe, Ahmetli, Karacık, Sarıköy, Arapkent, Aşağıoba, Kavuşak, Güzelköy, Çakıllı, Çorapa, Ağılköy, Bademli, İsalı, Kayıköy, Boyacı, Sinanköy, Esentepe, Şentepe, Karabörk, Ofköy, Çöltepe, Alıncak, Kopuzlu, Babahaki, Ulutürk, Köprüköy, Aşağıdolay, Arıkgöl, Yukarısalat, Sarıköy, Mirzabey, Yeni Köy, Belenli, Başaklı, Ambar, Üçtepe, Göksu, Türkmenhacı, Ulutürk, Seyit Hasan, Köseli bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Başarı, Kırmatepe, Karacaviran, Baykal, Saray, Çukur, Tepe, Sine, Kala, Eskibağ bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Yeşiltaş, Bira Mehmet Ağa, Karasungur, Harabe, Gümüştaş, Çatmadal, Tilver, Özgider, Kuruyazı, Göktepe, Gürses, Solmaz, Selyazı, Şeyhçoban, Höyükdibi, Özyar, Çakırkaya, Çakırtutmaz, Arafat, Bellitaş, Aşağı Mollaali bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Petekkaya, Elifuşağı, Haburman, Çukur, Sine, Genceli, Aşağışeyhler, Pınarlı, Kuyu, Kalaç, Akpınar, Köksal, Karakaya, Göktepe, Armutlu, Yayıklı, Korudağ, Kömürcüler, Asmalı, Eskibağ, Bahçe, Atalar, Yeniköy, Yenice, Gökçepelit, İbikkaya, Akbaşak, Camiisuk, Camii Kebir, Polatuşağı, Güneydere, Hoya, Aktaş, Keleşevleri, Karşıyaka, Sağtepe, Oyuklu, Ormançayı, Türkmen, Koçören, Arpadere, Çaybaşı, Balcılar, Seferuşağı, Norşin, Yukarışeyhler, Elmadere, Aydınlı, Deveboynu, Yaygınkonak, Karakaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Sergenli, Tepebaşı, Bozoba, Kocaalan, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Uğrak, Gündüz, Baltacı, Uluçeşme, Başköy, Döğer, Sergenli, Tepebaşı, Acar, Bozoba, Kocaalan, Pınar, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Tepe, Uğrak, Arıköy, Gündüz bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Sarıca bölgesine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Anıl, Belen, Çardaklı, Yayvan, Soylu, Kırım bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Yazgı, Bayırdüzü, Ağartı, Darköprü, Karahacı, Sarıbuğday, Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya, Dadaş, İncekavak, Kulaçtepe, Reşik, Kırkkaşık, Gözlü, Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, Hürriyet, Uzunargıt bölgelerine,
Yarın 12.30-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Bağcılar bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Bahçe, Terdöken, Elhuvan, Gedikalan, Koçbaba, Topalan, İşkar, Cami, Dadaş, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, İncekavak, Ormankaya, Hürriyet, Sarıerik, Meşebağları, Sarıçanak, Varınca, Kavaklıboğaz, Kulaçtepe, Ülgen, Reşik, Kırmataş, Uzunargıt, Kırkkaşık, Gözlü, Oyuklu, Kabakaya, Kırmataş, Arkbaşı, Kaya, Şeyh Şerafettin, Hacı Reşit, Kokulupınar, Tepecik, Bozbağlar, Günalan, Suçıktı, Eryolu bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Baloğlu, Akçesir, Kayacık, Yuvacık bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Saydamlı, Akçabudak, Bayırlı, Muradiye, Hedik, Yalımlı, Ulucak, Müminağa, Kelvan, Yeşilburç, Çarşı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Yenişehir, Selahattin, Yazgı, Bayırdüzü, Ağartı, Darköprü, Karahacı, Sarıbuğday, Konak, Yüksek, Susuz, Yenişehir, Üçbasamak, Gündüz, Eskiköy, Otluk, Çardak, Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Tokluca, Pınaroğlu, Buçuktepe, Uzunbahçe, Yukarı Mollaali, Batıkarakoç, Karamus, Boğazören, Kuyuluhöyük, Yarımkaş, Çeltikaltı, Alabaş, Ayveri, Yıllarca, Halkapınar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Dökmetaş, Üçkuyu, Yukarı Nasırlar, Dokuzçeltik, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Fabrika bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.