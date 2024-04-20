20 Nis 2024 - 09:45- Gündem G:

Malatya’da Battalgazi Doğanşehir Doğanşehir Akçadağ ve Pütürge etkilenecek!

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya’da Battalgazi Doğanşehir Doğanşehir Akçadağ ve Pütürge etkilenecek! mask
Malatya’da Battalgazi Doğanşehir Doğanşehir Akçadağ ve Pütürge etkilenecek!
Malatya’da Battalgazi Doğanşehir Doğanşehir Akçadağ ve Pütürge etkilenecek!
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Selçuklu, Hanımınçiftliği, Battalgazi mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Savaklı Mahallesi’ne,

Malatya’da Battalgazi Doğanşehir Doğanşehir Akçadağ ve Pütürge etkilenecek!

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu, Yıldıztepe, Göztepe mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Doğu Mahallesi’ne,

22 Nisan 2024 Pazartesi günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni, Kadılı mahallerine,

Malatya’da Battalgazi Doğanşehir Doğanşehir Akçadağ ve Pütürge etkilenecek!

22 Nisan 2024 Pazartesi günü 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Doğu Mahallesi’ne,

22 Nisan 2024 Pazartesi günü 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı İsak, Mezraa, Akkent, Yalınca, Poyraz, Behramlı, Ulutaş, Gevheruşağı mahallelerine,

22 Nisan 2024 Pazartesi günü 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Sahilköy, Karapınar, Aydınlar, Gölpınar, Kuyulu mahallelerine,

Malatya’da Battalgazi Doğanşehir Doğanşehir Akçadağ ve Pütürge etkilenecek!

22 Nisan 2024 Pazartesi günü 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar, Kuyulu, Yağmurlu, Çayırköy mahallelerine,

22 Nisan 2024 Pazartesi günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar, Kültür, Doğu, Kotangölü mahallelerine,

Malatya’da Battalgazi Doğanşehir Doğanşehir Akçadağ ve Pütürge etkilenecek!

22 Nisan 2024 Pazartesi günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hacıhaliloğluçiftliği, Bağtepe, Hacıyusuflar, Karatepe, Bulgurlu, Göller mahallelerine,

22 Nisan 2024 Pazartesi günü 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Malatya’da Battalgazi Doğanşehir Doğanşehir Akçadağ ve Pütürge etkilenecek!
 
 

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20 Nis 2024 - 09:45 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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