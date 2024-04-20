Malatya’da Battalgazi Doğanşehir Doğanşehir Akçadağ ve Pütürge etkilenecek!

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:
Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Selçuklu, Hanımınçiftliği, Battalgazi mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Savaklı Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu, Yıldıztepe, Göztepe mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Doğu Mahallesi’ne,
22 Nisan 2024 Pazartesi günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni, Kadılı mahallerine,
22 Nisan 2024 Pazartesi günü 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Doğu Mahallesi’ne,
22 Nisan 2024 Pazartesi günü 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı İsak, Mezraa, Akkent, Yalınca, Poyraz, Behramlı, Ulutaş, Gevheruşağı mahallelerine,
22 Nisan 2024 Pazartesi günü 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Sahilköy, Karapınar, Aydınlar, Gölpınar, Kuyulu mahallelerine,
22 Nisan 2024 Pazartesi günü 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar, Kuyulu, Yağmurlu, Çayırköy mahallelerine,
22 Nisan 2024 Pazartesi günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar, Kültür, Doğu, Kotangölü mahallelerine,
22 Nisan 2024 Pazartesi günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hacıhaliloğluçiftliği, Bağtepe, Hacıyusuflar, Karatepe, Bulgurlu, Göller mahallelerine,
22 Nisan 2024 Pazartesi günü 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.