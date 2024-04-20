Malatyalılar bu saatlere dikkat! Fırtına bekleniyor

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli; öğle saatlerinde zaman zaman fırtına (40-60 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı az bulutlu 26 derece,

Akçadağ: Parçalı az bulutlu 25 derece,

Arapgir: Parçalı az bulutlu 25 derece,

Arguvan: Parçalı az bulutlu 24 derece,

Battalgazi: Parçalı az bulutlu 28 derece,

Darende: Parçalı az bulutlu 25 derece,

Doğanşehir: Parçalı az bulutlu 22 derece,

Doğanyol: Parçalı az bulutlu 26 derece,

Hekimhan: Parçalı az bulutlu 25 derece,

Kale: Parçalı az bulutlu 27 derece,

Kuluncak: Parçalı az bulutlu 24 derece,

Pütürge: Parçalı az bulutlu 23 derece,

Yazıhan: Parçalı az bulutlu 28 derece,

Yeşilyurt: Parçalı az bulutlu 26 derece.”