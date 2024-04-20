Malatyalılar bu saatlere dikkat! Fırtına bekleniyor

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli; öğle saatlerinde zaman zaman fırtına (40-60 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildi.
Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:
“Merkez: Parçalı az bulutlu 26 derece,
Akçadağ: Parçalı az bulutlu 25 derece,
Arapgir: Parçalı az bulutlu 25 derece,
Arguvan: Parçalı az bulutlu 24 derece,
Battalgazi: Parçalı az bulutlu 28 derece,
Darende: Parçalı az bulutlu 25 derece,
Doğanşehir: Parçalı az bulutlu 22 derece,
Doğanyol: Parçalı az bulutlu 26 derece,
Hekimhan: Parçalı az bulutlu 25 derece,
Kale: Parçalı az bulutlu 27 derece,
Kuluncak: Parçalı az bulutlu 24 derece,
Pütürge: Parçalı az bulutlu 23 derece,
Yazıhan: Parçalı az bulutlu 28 derece,
Yeşilyurt: Parçalı az bulutlu 26 derece.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.