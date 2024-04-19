Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’da rekor peşinde! Hedef 750 milyon dolar gelir

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Mart ayında 6 bin 191 kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilerek 37 milyon 358 bin dolar gelir elde edildiğini ve gelecek yeni dönemde daha yüksek hedeflerinin olduğunu söyledi. Özcan, yeni sezon hedeflerinin ise 100 bin ton ihracat ile 750 milyon dolar gelir olduğunu ifade etti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19919416/malatyada-rekor-pesinde-hedef-750-milyon-dolar-gelir



Bayram'dan çok konuşulacak açıklama: “Yolsuzluklar giderek artıyor”

Türkiye geneline kıyasla deprem bölgelerindeki esnaflara düşük faizli kredi yönünde bir ayrıcalık tanınması gerektiğini ifade eden ESKKK Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, bu bölgelerdeki esnaflara bazı imtiyazların verilmesi gerektiğini kaydetti. Prim borçlarının yüksekliğine de dikkat çeken Bayram, “Prim borçlarının çok yüksek oluşundan ödeyememe ve bunlardan dolayı da yolsuzluklar aldı başını gidiyor. İnsanlar birbirini dolandırıyor” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19921128/bayramdan-cok-konusulacak-aciklama-yolsuzluklar-giderek-artiyor



Malatyalılar dikkat! Kentsel dönüşümden dev fırsat! Tam tarih verildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Malatya’da 219 muhtelif arsayı yatırım yapmak isteyenler için avantajlı şartlarla satışa çıkarıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19921636/malatyalilar-dikkat-kentsel-donusumden-dev-firsat-tam-tarih-verildi



Malatya’da 30 şahıs yakalandı aralarında organize suç örgütü lideri de var

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-18 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarla Malatya’nın güvenliğine büyük bir katkı sağladı. Yapılan uygulamalarda aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda önemli sonuçlar elde edildi. Malatya’da 30 şahıs yakalandı aralarında organize suç örgütü lideri de var.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19922083/malatyada-30-sahis-yakalandi-aralarinda-organize-suc-orgutu-lideri-de-var



Malatya kaç yılında il oldu il olarak kaç yaşında?

Malatya, 20 Nisan 1924 tarihinde Cumhuriyet döneminde il statüsüne kavuştu. Malatya'nın il olma süreci Cumhuriyet dönemine dayanmakta. 20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen Anayasa'nın 89. maddesi ile Malatya il statüsüne kavuştu. Bu tarihten itibaren Malatya, Türkiye'nin idari birimlerinden biri olarak il olarak yönetilmeye başlandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19923327/malatya-kac-yilinda-il-oldu-il-olarak-kac-yasinda



Bütün söylediklerimin arkasındayım dedi Malatya'ya bir de müjde verdi

Büyükşehir Belediye Meclisinde konuşan ve Malatya’ya hak sahiplikleri dışından 15 bin konutun daha yapılacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, vatandaşların umudunu yitirmemesi gerektiğini kaydederek önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde...

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19924482/butun-soylediklerimin-arkasindayim-dedi-malatyaya-bir-de-mujde-verdi



Malatya Büyükşehir Belediyesinde kadrolar belirlendi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 2024 yılı nisan ayı 2’nci birleşimini gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er Başkanlığında toplanan mecliste gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri kapsamında belediye de yapılan atamalar meclisin bilgisine sunuldu ve yeni dönemdeki kadrolar belirlendi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19924731/malatya-buyuksehir-belediyesinde-kadrolar-belirlendi



Deprem uzmanları ne diyor? Tokat depremi Malatya’ya stres transfer eder mi?

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen ve artçıları halen süren 5.6 büyüklüğündeki deprem Malatya’da hafif şekilde hissedildi. Bu depremin Malatya’ya stres transferi yapıp yapmayacağı merak edilirken konuya ilişkin 3 uzman görüşü geldi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19926027/deprem-uzmanlari-ne-diyor-tokat-depremi-malatyaya-stres-transfer-eder-mi