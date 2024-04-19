Tokat’ta dün yaşanan ve Sivas, Kayseri gibi illeri de etkileyen depremin ardından en çok merak edilen sorulardan biri “Dağlar depremi engeller mi?” şeklinde oldu. Bu konuyu Deprem Uzmanı ve Maden Teknolojisi ve Yer Bilimi Uzmanı Serkan İçelli yorumladı.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’tan alınan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 5,9 kilometre derinliğinde oldu. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Tokat’ta dün yaşanan ve Sivas, Kayseri gibi illeri de etkileyen depremin ardından en çok merak edilen sorulardan biri “Dağlar depremi engeller mi?” şeklinde oldu.

DAĞ OLAN YERDE FAY VARDIR

Yer Bilimi Uzmanı Serkan İçelli,

“Dağlarda bulunan kayaçlar genelde bütüncül şekilde olurlar ve dolayısıyla üzerine atılan temeller daha sağlam olurlar. Dağlar depremin etkisini sağlam olduğu için azaltır. Dağ olan yerde kesinlikle fay vardır. Fay var ki, tektonik hareket oldu ki bu dağ yükseldi. Deprem olduğu zaman alüvyon zeminlerde deprem enerjisi çok zaman geçirir. Ancak kayalık yere gelen enerji burayı etkileyemez ve direk geçip devam eder. Dağlarda deprem enerjisi az vakit geçirdiği için oradaki yapılar da daha az etkilenir”

sözlerini aktardı.

İçelli,

“Dağlar depremi engellemez ancak sarsıntının şiddetini azaltır”

dedi.