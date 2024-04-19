17 kişiye mezar olmuştu 6 Şubat’ta yıkılan otelin sahibine teşekkür plaketi

Yaşanan 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 17 kişiye mezar olan Kırçuval Otel’in sahibi ve aynı zamanda eski Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı olan Zafer Kırçuval’a yerel seçim sonrası devir teslim töreninde teşekkür plaketi verildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

24 ŞUBAT’TA TUTUKLANMIŞTI

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Malatya’da yıkılan Kırçuval Otel’in sahibi ve aynı zamanda eski Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı olan Zafer Kırçuval 24 Şubat’ta tutuklanmıştı.

AMPUTE FUTBOL TAKIMI OYUNCULARINA DA MEZAR OLMUŞTU

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Malatya’da yıkılan Kırçuval Otel, aralarında voleybol ve ampute futbol takımı oyuncularının da olduğu 17 kişiye mezar olmuştu. Otelin sahibi ve aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval ile kardeşi Saffet Kırçuval tutuklanmıştı.

“ENKAZDA MİDYE KABUKLARI VARDI”

Otelin sahibi Zafer Kırçuval’a teşekkür plaketi verildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Now TV ana habere konuşan o otelde yavrularını kaybeden anneler, “Bu insan 22 senedir o oteli işletiyordu. O otelde hiçbir zaman denetleme olmadı mı? 5 tane kolon olmadığını kimse bilmiyor muydu? Midye kabukları vardı enkazda. O enkazın başında ben vardım”, “Midye kabuklarını ben gördüm”, “Biz bunları hak etmedik, bizim yavrularımız bunu hak etmedi” gibi ifadelerde bulundular.

İLK DURUŞMA 7 HAZİRAN’DA

Bu arada bilirkişi raporu da otelde kolonların eksik olduğunu açıkladı. 2020 depreminden sonra binaya hasarsız raporu verildiği de edinilen diğer bilgiler arasında. Kırçuval Otel, 6 Şubat depremlerinde saniyeler içinde yıkılmıştı. Zafer Kırçuval’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında dava açılmış durumda. İlk duruşma 7 Haziran’da yapılacak.

BİLİRKİŞİ RAPORU NE DEDİ?

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü uzmanlarınca hazırlanan bilirkişi raporunda yıkılan otel ile ilgili çarpıcı kanıtlara yer verilmişti.

Binanın 1975 yılında İmar ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’ çerçevesinde yapıldığının belirtildiği bilirkişi raporunda ancak yıkılan otel binasının bu şartları dahi karşılayamayacak şekilde inşa edilmesi yer almıştı. Bilirkişi raporunda diğer bir dikkat çekici husus ise ilk statik projesinde yer alan 33 kolonun sonrasında yapılan mimari tadilat projesinde 28 adet olarak görüldüğü oldu. Eksik olan 5 kolonun akıbetinin ne olduğu konusunda bir bilgi yer almazken otelin tadilatlarına ilişkin de birçok projenin dosya kapsamında eksik olduğu belirtildi.

Hazırlanan bilirkişi raporunda ayrıca binanın yapımında imzası olan herkesin asli kusurlu olduğu da belirtildi. Bilirkişi raporunun başsavcılığa ulaşmasının ardından hazırlanan iddianamede sanıklar A.Y, A.M.P, F.A, F.P, H.D, İ.Y, M,B, M.H.B, S.K, S.Y ve Z.K. hakkında, ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçlarından cezalandırılması talep edildi.