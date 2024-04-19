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Galatasaray'da, Pendikspor maçı hazırlıkları devam etti

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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Pendikspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da, Pendikspor maçı hazırlıkları devam etti mask
Galatasaray'da, Pendikspor maçı hazırlıkları devam etti
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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Pendikspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da, Pendikspor maçı hazırlıkları devam etti

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray'da, Pendikspor maçı hazırlıkları devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 Nis 2024 - 21:55 - Spor

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