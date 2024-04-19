Galatasaray'da, Pendikspor maçı hazırlıkları devam etti

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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Pendikspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı