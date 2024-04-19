Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma öğle saatlerinde yapıldı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.
İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla da tamamlandı. Olympiakos ile oynanan maça ilk 11’de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla geçirdi.
Sarı-lacivertliler, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.