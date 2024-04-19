30 yıl 7,5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da 30 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, polis tarafından yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde "kasten öldürme, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit" suçlarından hakkında toplamda 30 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B.'yi (34) gözaltına aldı. Ayrıca, 10 farklı suçtan kaydı bulunan İ.B., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.