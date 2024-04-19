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30 yıl 7,5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Samsun'da 30 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, polis tarafından yakalandı.

30 yıl 7,5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı mask
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Samsun'da 30 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, polis tarafından yakalandı.

30 yıl 7,5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde "kasten öldürme, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit" suçlarından hakkında toplamda 30 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B.'yi (34) gözaltına aldı. Ayrıca, 10 farklı suçtan kaydı bulunan İ.B., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 Nis 2024 - 21:50 - Gündem

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