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Gazze'de can kaybı 34 bin 12’ye yükseldi

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 34 bin 12’ye, yaralı sayısı ise 76 bin 833’e yükseldi.

Gazze'de can kaybı 34 bin 12’ye yükseldi mask
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 34 bin 12’ye, yaralı sayısı ise 76 bin 833’e yükseldi.

Gazze'de can kaybı 34 bin 12’ye yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 196 gündür devam ediyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 42 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 12’ye, yaralı sayısının ise 76 bin 833’e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 Nis 2024 - 21:46 - Gündem

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