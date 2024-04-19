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Osmanlı sembolü Süleyman Han Camii, 2 bin 700 yıl sonra yeniden ibadete açıldı

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Van Kalesi'nin zirvesinde yer alan ve Osmanlı sembolü olarak kabul edilen Süleyman Han Camii, uzun bir restorasyon sürecinin ardından yeniden ibadete açıldı.

Osmanlı sembolü Süleyman Han Camii, 2 bin 700 yıl sonra yeniden ibadete açıldı mask
Osmanlı sembolü Süleyman Han Camii, 2 bin 700 yıl sonra yeniden ibadete açıldı
Osmanlı sembolü Süleyman Han Camii, 2 bin 700 yıl sonra yeniden ibadete açıldı
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Van Kalesi'nin zirvesinde yer alan ve Osmanlı sembolü olarak kabul edilen Süleyman Han Camii, uzun bir restorasyon sürecinin ardından yeniden ibadete açıldı.

Osmanlı sembolü Süleyman Han Camii, 2 bin 700 yıl sonra yeniden ibadete açıldı

Restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Van Valiliği tarafından gerçekleştirilen cami, tarihi ve kültürel mirası koruma adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Osmanlı sembolü Süleyman Han Camii, 2 bin 700 yıl sonra yeniden ibadete açıldı

Van Valisi Ozan Balcı, açılış sonrasında yaptığı açıklamada, şehrin imar ve inşasına verilen önemi vurgulayarak, caminin yanı sıra diğer tarihi yapıların da restore edildiğini belirtti.

Osmanlı sembolü Süleyman Han Camii, 2 bin 700 yıl sonra yeniden ibadete açıldı

Görkemli Van Kalesi'nin siluetini tamamlayan Süleyman Han Camii'nin, Van'ın kültür ve turizmine büyük katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Osmanlı sembolü Süleyman Han Camii, 2 bin 700 yıl sonra yeniden ibadete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 Nis 2024 - 21:41 - Kültür Sanat

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