Osmanlı sembolü Süleyman Han Camii, 2 bin 700 yıl sonra yeniden ibadete açıldı

Van Kalesi'nin zirvesinde yer alan ve Osmanlı sembolü olarak kabul edilen Süleyman Han Camii, uzun bir restorasyon sürecinin ardından yeniden ibadete açıldı.
Restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Van Valiliği tarafından gerçekleştirilen cami, tarihi ve kültürel mirası koruma adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Van Valisi Ozan Balcı, açılış sonrasında yaptığı açıklamada, şehrin imar ve inşasına verilen önemi vurgulayarak, caminin yanı sıra diğer tarihi yapıların da restore edildiğini belirtti.
Görkemli Van Kalesi'nin siluetini tamamlayan Süleyman Han Camii'nin, Van'ın kültür ve turizmine büyük katkı sağlayacağı öngörülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.