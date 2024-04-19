Küçük ressamdan şehit babası anısına düzenlediği resim sergisi sergilendi

Muş'ta 2012 yılında görev sırasında trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül, babasının anısına düzenlediği yağlı boya resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Fuaye alanında sergilenen 50 eser, doğa ve manzara temalı resimlerle doluydu. Açılışa ailesi, yakınları, emniyet personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren Talha Gül, resimlerini babası için çizdiğini belirtti ve serginin ilk adımı olarak bundan sonraki sergileri düşündüğünü ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı