Küçük ressamdan şehit babası anısına düzenlediği resim sergisi sergilendi

Muş'ta 2012 yılında görev sırasında trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül, babasının anısına düzenlediği yağlı boya resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Fuaye alanında sergilenen 50 eser, doğa ve manzara temalı resimlerle doluydu. Açılışa ailesi, yakınları, emniyet personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren Talha Gül, resimlerini babası için çizdiğini belirtti ve serginin ilk adımı olarak bundan sonraki sergileri düşündüğünü ifade etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.