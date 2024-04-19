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Küçük ressamdan şehit babası anısına düzenlediği resim sergisi sergilendi

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Muş'ta 2012 yılında görev sırasında trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül, babasının anısına düzenlediği yağlı boya resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Küçük ressamdan şehit babası anısına düzenlediği resim sergisi sergilendi mask
Küçük ressamdan şehit babası anısına düzenlediği resim sergisi sergilendi
Küçük ressamdan şehit babası anısına düzenlediği resim sergisi sergilendi
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Muş'ta 2012 yılında görev sırasında trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül, babasının anısına düzenlediği yağlı boya resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Küçük ressamdan şehit babası anısına düzenlediği resim sergisi sergilendi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Fuaye alanında sergilenen 50 eser, doğa ve manzara temalı resimlerle doluydu. Açılışa ailesi, yakınları, emniyet personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Küçük ressamdan şehit babası anısına düzenlediği resim sergisi sergilendi

Heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren Talha Gül, resimlerini babası için çizdiğini belirtti ve serginin ilk adımı olarak bundan sonraki sergileri düşündüğünü ifade etti.

Küçük ressamdan şehit babası anısına düzenlediği resim sergisi sergilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Muş, görev, Şehit, trafik kazası, Şehit polis memuru Hüseyin Gül, Talha Gül, eser, ressam, Polis, Ankara

19 Nis 2024 - 21:36 - Gündem

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