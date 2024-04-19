77 kişinin hayatını kaybettiği Serin-2 Apartmanı'nın sanıkları hakim karşısına çıktı

Diyarbakır'da geçen yılın 6 Şubat'ında Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Serin-2 Apartmanı'nda 77 kişinin hayatını kaybettiği ve 29 kişinin yaralandığı olayla ilgili başlayan yargılama süreci devam ediyor.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, biri müteahhit 4 tutuksuz sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Olayın geçtiği Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanda gerçekleştiği belirtiliyor. Duruşmada, binanın müteahhidi Hüseyin B, statik betonarme projeye onay veren Nasir Ç. ve binanın statik proje müellifi Cihan U'nun hazır bulunduğu, ancak diğer tutuksuz sanık olan bina fenni mesulü Ekrem B.'nin duruşmaya katılmadığı belirtiliyor. Ayrıca, mağdurlar ve avukatların da duruşma salonunda bulunduğu ifade ediliyor.

Sanıkların kimlik tespitlerinin ardından savunma yaptıkları belirtiliyor. Hüseyin B, müteahhit olmadığını ve projenin detayları hakkında bilgisinin olmadığını iddia ederek suçlamaları kabul etmediğini ifade ediyor. Aynı şekilde, diğer sanıklar da projenin detaylarına ilişkin bilgilerinin olmadığını ve suçlamaları reddettiklerini belirtiyorlar.

Mağdurlar ise depremde yakınlarını kaybettiklerini ve binanın yıkılmasına neden olan faktörlerin araştırılmasını talep ediyorlar. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından ilgili kurumlara bölgedeki yapılara zarar veren faktörlerin araştırılması için müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı 14 Ekim'e erteledi.

Davanın iddianamesinde, tutuksuz sanıklar hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Savcının mütalaasında, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirildiği ifade ediliyor.

Bu sürecin, depremin etkileri ve sorumlulukların belirlenmesi açısından önemli bir adım olduğu belirtiliyor. Davanın ilerleyen süreçlerinde, adaletin sağlanması ve benzer trajedilerin önlenmesi adına önemli kararlar alınması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı