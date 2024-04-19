- Asayiş

77 kişinin hayatını kaybettiği Serin-2 Apartmanı'nın sanıkları hakim karşısına çıktı

ABONE OL Google News Sayfamız

Diyarbakır'da geçen yılın 6 Şubat'ında Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Serin-2 Apartmanı'nda 77 kişinin hayatını kaybettiği ve 29 kişinin yaralandığı olayla ilgili başlayan yargılama süreci devam ediyor.

77 kişinin hayatını kaybettiği Serin-2 Apartmanı'nın sanıkları hakim karşısına çıktı mask
77 kişinin hayatını kaybettiği Serin-2 Apartmanı'nın sanıkları hakim karşısına çıktı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Diyarbakır'da geçen yılın 6 Şubat'ında Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Serin-2 Apartmanı'nda 77 kişinin hayatını kaybettiği ve 29 kişinin yaralandığı olayla ilgili başlayan yargılama süreci devam ediyor.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, biri müteahhit 4 tutuksuz sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Olayın geçtiği Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanda gerçekleştiği belirtiliyor. Duruşmada, binanın müteahhidi Hüseyin B, statik betonarme projeye onay veren Nasir Ç. ve binanın statik proje müellifi Cihan U'nun hazır bulunduğu, ancak diğer tutuksuz sanık olan bina fenni mesulü Ekrem B.'nin duruşmaya katılmadığı belirtiliyor. Ayrıca, mağdurlar ve avukatların da duruşma salonunda bulunduğu ifade ediliyor.

77 kişinin hayatını kaybettiği Serin-2 Apartmanı'nın sanıkları hakim karşısına çıktı

Sanıkların kimlik tespitlerinin ardından savunma yaptıkları belirtiliyor. Hüseyin B, müteahhit olmadığını ve projenin detayları hakkında bilgisinin olmadığını iddia ederek suçlamaları kabul etmediğini ifade ediyor. Aynı şekilde, diğer sanıklar da projenin detaylarına ilişkin bilgilerinin olmadığını ve suçlamaları reddettiklerini belirtiyorlar.

77 kişinin hayatını kaybettiği Serin-2 Apartmanı'nın sanıkları hakim karşısına çıktı

Mağdurlar ise depremde yakınlarını kaybettiklerini ve binanın yıkılmasına neden olan faktörlerin araştırılmasını talep ediyorlar. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından ilgili kurumlara bölgedeki yapılara zarar veren faktörlerin araştırılması için müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı 14 Ekim'e erteledi.

Davanın iddianamesinde, tutuksuz sanıklar hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Savcının mütalaasında, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirildiği ifade ediliyor.

Bu sürecin, depremin etkileri ve sorumlulukların belirlenmesi açısından önemli bir adım olduğu belirtiliyor. Davanın ilerleyen süreçlerinde, adaletin sağlanması ve benzer trajedilerin önlenmesi adına önemli kararlar alınması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# diyarbakır, kahramanmaraş, deprem, yıkım, Serin-2 Apartmanı, vefat, can kaybı, Müteahhit, hapis cezası, Mehmet Akif Mahallesi, apartman, duruşma, Bina, karar

19 Nis 2024 - 21:32 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL