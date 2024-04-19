- Asayiş

Malatya yolunda pikap takla attı

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Sivas-Malatya karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Malatya yolunda pikap takla attı malatya haber mask
Malatya yolunda pikap takla attı malatya haber
Malatya yolunda pikap takla attı malatya haber
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Sivas- Malatya karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Malatya yolunda pikap takla attı

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Malatya karayolu Tahtalı Köyü yakınlarında meydana geldi. 06 CBF 380 plakalı pikap araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Ters dönen araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Malatya yolunda pikap takla attı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Malatya yolunda pikap takla attı

Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 Nis 2024 - 21:26 Malatya- Asayiş

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