Tarihte bugün: Dünyada neler oldu?

“Tarihte bugün” başlığı altında geçmişte yaşanan olaylar merak edilen bir konu. Bu bağlamda dünya tarihinde bugün neler olduğunu sizler için araştırdık…

DÜNYADA NELER OLDU?

Bugün tarihte birçok önemli olay meydana geldi. İşte 19 Nisan'da gerçekleşmiş bazı önemli olaylardan bazıları:

1775: Amerikan Devrimi'nin başlangıcı olarak kabul edilen Lexington ve Concord Muharebeleri gerçekleşti. Bu muharebeler, Amerikan kolonilerinin İngiliz egemenliğine karşı ilk silahlı direniş hareketleridir.

1777: Amerikan Devrimi sırasında Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nin taslağını hazırlayan Thomas Jefferson, Fransız asıllı Amerikalı filozof ve yazar Marquis de Lafayette ile tanıştı.

1943: Varşova Gettosu'nda Yahudi direnişi başladı. Getto, Nazi Almanya’sı tarafından kurulan ve Yahudi nüfusun toplandığı, zorla barındırıldığı bir bölgedir.

1971: Sovyetler Birliği, Salyut 1 adlı uzay istasyonunu uzaya fırlattı. Bu, insanlı uzay istasyonu olarak bilinen ilk uzay aracıdır.

1993: Federal Ajanlar, ABD'deki Waco baskınında David Koresh liderliğindeki Dallı Şapka Tarikatı'nın merkezine baskın düzenledi. Baskın sırasında çatışma çıktı ve 76 kişi hayatını kaybetti.

1995: Oklahoma City'deki Alfred P. Murrah Federal Binası'na yapılan bombalı saldırıda 168 kişi hayatını kaybetti ve 680 kişi yaralandı. Bu saldırı, Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en ölümcül iç terör saldırısıdır.

Bu olaylar, tarihin çeşitli dönemlerinde dünya çapında önemli etkilere sahip olmuştur.