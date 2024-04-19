Torunu tarafından öldürülen anneanne son yolculuğuna uğurlandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 84 yaşındaki Sahure Dudu Bahçeci, torunu tarafından kafası duvara vurularak ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 1 ay önce yurt dışından gelen torunu Talha Ç. ile arasında yaşanan tartışma sonucunda Bahçeci'nin kafası duvara vurularak ağır yaralandığı belirtildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Cenazesi, merkez Karatay ilçesindeki Selim Sultan Mezarlığı'nda defnedildi. Cinayet zanlısı torun Talha Ç.'nin gözaltına alındığı ve adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı