Deprem uzmanları ne diyor? Tokat depremi Malatya’ya stres transfer eder mi?

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen ve artçıları halen süren 5.6 büyüklüğündeki deprem Malatya’da hafif şekilde hissedildi. Bu depremin Malatya’ya stres transferi yapıp yapmayacağı merak edilirken konuya ilişkin 3 uzman görüşü geldi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’tan alınan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 5,9 kilometre derinliğinde oldu. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

5 BİNA YIKILDI

Tokat’ta incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu,

"Şu ana kadar alınan 500 ihbardan 50 yapı incelendi, 5 yıkık, 15 de ağır hasarlı yapı tespit edildi"

dedi.

DEPREMİN ŞİDDETİ 6.7’YDİ

Deprem Uzmanı ve Maden Teknolojisi ve Yer Bilimi Uzmanı Serkan İçelli,

“Buğdaylı Fayı üzerinde orta/küçük depremler devam edecek. Dün yaptığımız uyarı gibi odak noktasına ortalama 50 km uzaklığı olan sağlam olmayan yapılar için risk devam etmektedir. 5,6 büyüklüğünde olan deprem Tokat, Amasya, Sivas, Yozgat illerimizde yoğun şekilde hissedildi. Depremin şiddeti 6,7 olup tam net olmamakla beraber yaklaşık 8 km kadar bir yırtılma olduğunu düşünüyorum”

diye konuştu.

MALATYA’YI ETKİLER Mİ?

Peki, Tokat’ta yaşanan bu deprem ve diğer artçılar Malatya’ya stres transfer etti mi? Bu deprem Malatya’yı etkiler mi?

Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt,

“Tokat depreminin Kayseri'deki, Adana'daki, Malatya'daki kırıklara stres transferi yapması mümkün değil. Genel olarak sadece doğrultu yönlerinde ki komşu segmentlere basınç uygulayabilir”

dedi.

Bilim Rehberi, “Kesinlikle mümkün değil. DB yönlere ve kırıklara dikkat etmek gerek” ifadesinde bulundu.

Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal ise, bir takipçisinin “Hocam bu durum Malatya'yı etkiler mi?” sorusuna, “Etkilemez” cevabını verdi.