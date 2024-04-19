Gasp zanlısı kaçtı, polis operasyon başlattı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşanan olayda, 20 gün önce gasp suçundan aranan T.İ., bugün polis ekiplerinden kaçarak yakalanmaktan kurtuldu.

Kaçan şahsın izini süren polis ekipleri, tüm güçleriyle harekete geçti. Kaçış güzergahlarına sevk edilen ekipler, her noktayı titizlikle aradı. Bu süreçte, benzer eşkale uyan bir gençle yaşanan gerginlik de dikkat çekti.

Polisin kimlik kontrolü yapmak istediği genç, direnince olayın büyümesine neden oldu ve basın mensuplarına yönelik de saldırgan tavırlar sergiledi. Polis, gençleri tutuklayarak olayın büyümesini önledi. Gasp zanlısı T.İ.'nin arama çalışmaları ise hala devam ediyor. Olayın meydana geldiği tarih ve yerdeki detaylar da araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı