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Gasp zanlısı kaçtı, polis operasyon başlattı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşanan olayda, 20 gün önce gasp suçundan aranan T.İ., bugün polis ekiplerinden kaçarak yakalanmaktan kurtuldu.

Gasp zanlısı kaçtı, polis operasyon başlattı mask
Gasp zanlısı kaçtı, polis operasyon başlattı
Gasp zanlısı kaçtı, polis operasyon başlattı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşanan olayda, 20 gün önce gasp suçundan aranan T.İ., bugün polis ekiplerinden kaçarak yakalanmaktan kurtuldu.

Gasp zanlısı kaçtı, polis operasyon başlattı

Kaçan şahsın izini süren polis ekipleri, tüm güçleriyle harekete geçti. Kaçış güzergahlarına sevk edilen ekipler, her noktayı titizlikle aradı. Bu süreçte, benzer eşkale uyan bir gençle yaşanan gerginlik de dikkat çekti.

Gasp zanlısı kaçtı, polis operasyon başlattı

Polisin kimlik kontrolü yapmak istediği genç, direnince olayın büyümesine neden oldu ve basın mensuplarına yönelik de saldırgan tavırlar sergiledi. Polis, gençleri tutuklayarak olayın büyümesini önledi. Gasp zanlısı T.İ.'nin arama çalışmaları ise hala devam ediyor. Olayın meydana geldiği tarih ve yerdeki detaylar da araştırılıyor.

Gasp zanlısı kaçtı, polis operasyon başlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 Nis 2024 - 20:43 - Gündem

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